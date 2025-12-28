7개월 전 분리 수술 받은 브라질 샴쌍둥이 자매…모두 하늘나라로

생후 18개월에 분리 수술

한 명은 수술 며칠 뒤 사망

다른 한 명도 24일 숨져

신체가 붙은 채 태어나 분리 수술을 받았던 브라질 샴쌍둥이 자매 중 생존한 한 명이 크리스마스이브에 숨졌다.

24일(현지시간) 브라질 언론에 따르면 이날 오후 3시51분 아루나 로드리게스가 고이아스주 주립 아동청소년병원에서 사망했다고 전했다. 사인은 패혈성 쇼크로 알려졌다.

아루나와 쌍둥이 자매 키라즈는 샴쌍둥이로 태어났다. 자매는 생후 18개월이 되던 때인 지난 5월 19시간에 걸친 수술을 받아 분리됐다.

병원 측은 "수술이 성공적이었다"고 밝혔으나 키라즈는 수술을 받고 며칠 후에 사망했다.

당시 분리 수술에는 의료진만 60명이 투입됐다. 외과의 16명이 4시간씩 교대로 참여했고, 수술비용은 약 31만 파운드(약 5억4000만원)에 달했다. 수술 전 자매의 피부를 미리 늘리기 위해 6개월 전부터 특수 피부 확장기도 이식했다. 두 자매는 '트리푸스이스키오파구스(tripusischiopagus)'로 불리는 형태의 결합 쌍둥이로, 골반 부위가 붙어 있고 세 개의 다리를 공유했다. 이는 전체 샴쌍둥이의 6%가량에 해당하는 희귀 유형이다.

자매의 주치의였던 자카리아스 칼릴 박사는 지난 24일 사회관계망서비스(SNS)에 "오늘 하느님이 아루나의 고통을 덜어주시고 그녀를 자매 키라즈 곁으로 데려가셨다"며 "용기와 믿음, 사랑으로 싸워온 이 가족에게 깊은 슬픔을 전한다"고 애도했다.

아루나의 아버지 알레산드루 로드리게스는 "딸이 최근 상태가 호전돼 중환자실에서 일반 병동으로 옮겨졌지만, 이후 감염과 바이러스 질환이 겹치며 상태가 급격히 악화했다"고 말했다.

아루나의 시신은 26일 가족이 거주하는 상파울루로 이송됐고, 가족들은 장례식을 치렀다.

한편 몸이 붙은 채 태어나는 샴쌍둥이는 배아 분열이 너무 늦게 일어나거나 배아가 완전히 분리되지 않아 생긴다. 전 세계적으로 출생아 20만명 중 1명꼴로 발생하는 것으로 추정되는데, 이 가운데 약 40~60%는 사산, 약 35%는 출생 후 하루 내에 사망하는 것으로 보고된다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



