[속보] 李대통령, 첫 기획예산처 장관에 이혜훈 '깜짝 지명'

[속보] 李대통령, 첫 기획예산처 장관에 이혜훈 지명
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 李대통령, 첫 기획예산처 장관에 이혜훈 '깜짝 지명'
2025년 12월 28일(일)
[속보] 李대통령, 첫 기획예산처 장관에 이혜훈 지명
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최고' 찍은 日대기업
"이레즈미한 조직폭력배와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설 [日요일日문화]
'AI 쓰레기'로 유튜브서 떼돈 번다…"한국이 독보적"
"남자들은 원래 다 이래"…월급 적다던 남편, 3년 동안 성과급 숨겼다
"우리가 당신의 가족입니다"… 무연고자의 마지막 곁 지키는 천사들[2025 무연고사 리포트⑪]
신인감독 김연경의 여운에 빠진 사람들…"'넵쿠시'에 위로 받았다"
"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설
하루에 몇 보 걸으세요? 인지 기능 저하 늦추는 '5000보'
"술 마시는 것보다 저렴"…미국 Z세대가 영화관 가는 이유
"너 시집오고 아들과 연락 끊겨"…며느리에게 흉기 든 시아버지
글로벌 IB 12곳, 향후 석 달 환율 전망치 1440원