글로벌 IB 12곳, 향후 석 달 환율 전망치 1440원

스탠다드차타드·노무라 등 글로벌 투자은행(IB) 12곳이 향후 3개월간 원·달러 환율이 평균 1440원 수준을 유지할 것으로 예측했다. 1년간 평균 환율은 1424원으로 제시했다. 1400원대 환율이 '뉴노멀'로 자리 잡는다고 본 것이다.

28일 금융투자업계에 따르면, 12개 투자은행의 향후 3개월 원·달러 환율 전망치는 평균 1440원으로 집계됐다. 스탠다드차타드와 노무라가 1460원으로 가장 높은 전망치를 내놨다. 가장 낮은 전망치는 HSBC 1400원이었다.

6개월 전망치는 평균 1426원이다. 지난 26일까지 주간거래 종가 기준 올해 평균 환율(1421.9원) 수준을 유지할 것이라는 예상이다.

최고치로는 바클리 캐피탈·웰스파고·스탠다드차타드가 1450원을, 최저치로는 JP모건·소시에테제네랄이 1400원을 각각 제시했다.

12개월 전망치는 평균 1424원이었다. 향후 12개월 전망에서 뱅크오브아메리카(BoA)가 1395원을, 골드만삭스가 1390원을, 노무라가 1380원을 각각 내다보기는 했지만, 대체로 1400원대 초중반에 머물 것이라는 의견이 우세했다. 바클리 캐피탈이 가장 높은 1490원을 제시했다. 글로벌 IB들도 '1500원 돌파'에는 다소 거리를 두는 분위기다.

이들 IB 전망치는 주로 11월 하순에서 12월 초 기간에 제시됐다. 외환당국이 연말 외환시장 폐장을 앞두고 종가 환율을 낮추기 위한 적극적 움직임을 보인 가운데 지난 24일과 26일 연이틀 환율이 급락하면서 과도한 원화 약세 기대감이 한풀 꺾인 만큼 하향 조정될 여지가 있다.

국제통화기금(IMF)의 최근 '대외부문 평가보고서'에 따르면, 지난해 기준 원·달러 적정환율은 1330원대로 추산된다. 3500억달러 대미투자 확정 등 여건 변화를 고려하더라도 현재의 1400원대 중반 환율은 과도하게 높은 수준이다.

금융권 관계자는 "IMF가 올해 적정환율을 새로 추산하겠지만, 상향 조정되더라도 1300원대 초중반 범위일 것"이라고 내다봤다.





