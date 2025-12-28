장동혁 "'野 발의' 통일교 특검법안 통과시켜야…내란재판부법 헌법소원"

오는 30일 본회의 특검법 처리 촉구

장동혁 국민의힘 대표는 28일 '통일교 특검법'과 관련해 "우리 당과 개혁신당이 공동 발의한 특검법안을 오는 30일 본회의에서 반드시 통과시켜야 한다"고 촉구했다.

장 대표는 이날 국회에서 연 기자간담회에서 "민주당이 발의한 통일교 특검법은 야당이 발의한 특검법을 막기 위한 물타기 법안"이라며 이같이 말했다. 그는 수사 대상과 특검 추천권 등에 차이가 있는 민주당의 특검법안에 대해 "민중기 특검에 대한 수사를 악착같이 막는 이유가 뭐겠나. 뜬금없이 신천지 수사는 왜 하자는 건가. 지난 대장동 국정조사처럼 말도 안 되는 조건을 걸고 대충 협상하는 척하다가 무산시키려는 것"이라고 했다.

이어 "연말 연초가 흘러가다 내년 1월 8일 본회의에서도 합의에 이르지 못하면 본회의 일정이 없기 때문에 무한정 표류하다 없던 일이 될 것"이라며 "(이달) 30일에 합의에 이르지 못한다면 '특단의 조치'를 강구해서라도 특검법을 반드시 통과시켜야 한다고 생각한다"고 거듭 밝혔다.

보수 야권에서는 장 대표가 이준석 개혁신당 대표와 공동 단식을 하는 방안 등이 거론되고 있다.

그는 특검 추천권에 대해 "결국 민주당 성향의 단체에 추천권을 주고 대통령 선택지를 열어둔다면 다른 기관에서 100명의 특검 후보를 추천해도 아무 의미가 없다"며 "개혁신당과 조국혁신당이 협의해서 추천한다면 국민이 충분히 납득할 수 있는 방법이 될 것"이라고 했다.

지난주 국회 본회의를 통과한 내란전담재판부 도입 법안에 대해선 헌법소원을 청구하겠다고 밝히면서 대통령의 재의요구권(거부권) 행사도 거듭 촉구했다. 그는 "독일 나치 정권에서나 봤던 독재 정권의 특별재판부가 21세기 대한민국에서 통과됐다. 아무리 분칠해도 명백한 위헌"이라며 "민주당이 이를 강행하는 이유는 자신들의 거짓 내란 몰이가 드러날까 봐 두렵기 때문"이라고 했다.

민주당이 추진하는 '2차 종합 특검'에 대해서도 "내년 지방선거까지 내란몰이를 계속하려는 치졸한 선거 전략"이라며 "통과시키는 순간 엄청난 국민적 분노에 부딪힐 것이고 정권의 자멸로 이어질 것이다. 이쯤에서 멈추길 바란다"고 했다.

장 대표는 12·29 제주항공 여객기 참사 1주기를 하루 앞둔 데 대해선 "국정조사를 하고도 숨겨진 진실이 온전히 드러나지 않거나 누군가 고의로 조사를 방해한다면 특검을 통해서라도 끝까지 진실을 밝혀내겠다"고 말했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



