李대통령 청와대 복귀 앞두고, 경호처·국정원·경찰 등 종합점검 마무리

안전·보안·소방·화생방·위생… "국정운영 뒷받침"

대통령경호처가 청와대 복귀를 앞두고 보안태세 구축과 절대 안전 확보를 위해 종합점검을 실시했다고 28일 밝혔다. 청와대 전면 개방에 따라 발생 가능한 위협 요인을 사전에 제거하고 대통령 집무공간으로서의 최고 수준 경호·경비체계를 구축하기 위해 실시됐다.

대통령경호처는 22일부터 26일까지 13개 관계기관과 합동으로 청와대 주요 건물 및 시설과 경내 산악지역 등을 대상으로 △안전 점검 △보안 점검 △화생방 대비 점검 △위생점검 △소방 점검 △위험물 탐지를 진행했다. 국가정보원, 경찰특공대, 수도방위사령부 화생방대대, 전파관리소, 청사관리본부, 화생방방호사령부 특임단, 서울소방재난본부, 종로소방서, 중부수도사업소, 수도방위사령부 공병대대 등이 이번 종합점검에 함께했다.

대통령경호처는 청와대 복귀 결정 이후 지난 7월부터 인적·물적·지리적 요소를 종합적으로 분석해 안전 위해요인을 식별하고 종합대비책을 마련했다. 월담, 기습침투, 차량강습 등 우발상황에 대비해 군·경 경호지원부대와 합동으로 현장종합훈련(FTX)를 실시했고, 정부기관 및 기능별 전문기관과 단계적으로 시설물 안전진단, 정밀 보안 활동을 수행했다.

이번 종합점검은 각 분야별로 대통령경호처와 기능별 전문기관 인원들이 합동으로 실시해 효율성과 전문성을 높였다. 특히 보안점검의 경우 대통령경호처와 국가정보원, 전파관리소, 청사관리본부 등 관계기관 인원들이 함께 △도청장치 및 은닉카메라 △전자기기 △ICT 인프라 등을 면밀히 점검하는 등 최고 수준으로 진행됐다.

황인권 대통령경호처장은 "청와대는 국민과 국가를 상징하는 공간인 만큼, 최고 수준의 안전과 보안이 확보돼야 한다"며 "대통령경호처는 청와대 내외곽 경호·경비를 총괄하는 책임기관으로서 관계기관과의 긴밀한 협업을 통해 '절대 안전'을 실현하고, 국민주권정부의 안정된 국정 운영을 뒷받침할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>