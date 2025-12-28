공공지원 민간임대 6000가구 공급 사업자 29일부터 공모

국토부·HUG·LH, 내달 19일 의향서 접수

국토교통부는 주택도시보증공사(HUG), 한국토지주택공사(LH)와 공공지원 민간임대주택 6000가구를 공급하기 위한 사업자를 29일부터 공개 모집한다고 밝혔다. 일반 임대주택이 4000여가구, 실버스테이가 2000여가구 규모다.

일반 공공지원 민간임대주택은 시세의 75%(특별공급 기준) 이하 임대료로 10년 이상 임대로 운영한다. 무주택자에게 공급하며 전체 물량의 20% 이상은 청년·신혼부부·고령자용 특별공급으로 돌아간다. 실버스테이는 노인복지주택 등 비슷한 시설의 95% 이하로 20년 이상 임대로 운영한다. 전체를 실버스테이로 공급하거나 일반 공공지원민간임대와 함께 공급하는 혼합형 실버스테이 단지로 조성하는 것도 가능하다.

공공지원 민간임대주택 가운데 택지공모 방식으로 사업자를 선정하기로 한 파주와동 A-2블록. 국토교통부 제공 AD 원본보기 아이콘

주택도시기금과 민간이 함께 출자해 부동산투자회사(리츠)를 설립하면 이 회사가 임대주택을 짓거나 매입하는 방식으로 추진키로 했다. 민간이 제안하는 부지에 짓는 민간제안 공모, 공공택지에 임대주택을 짓는 택지공모 방식으로 나뉜다. 선정되면 HUG 기금 출자심의 등을 거쳐 지원받을 수 있다.

민간제안 공모 4000가구 가운데 3000여가구는 일반 형식으로, 1000여가구는 실버스테이로 접수하면 된다. 실버스테이 시범사업을 시작한 후 이러한 민간제안 공모는 이번이 처음이다. 택지공모는 2000여가구 규모로 파주와동 A-2블록, 원주무실 S1 블록, 의왕초평 A1블록 등 총 3곳이다. 파주와동은 단독 공모, 원주와 의왕 사업지는 두 대상지를 하나로 묶어 단일한 우선협상대상자를 선정하는 패키지형 방식으로 공모하면 된다.

이번 공모는 29일 공고 후 다음 달 19일부터 닷새간 참가의향서를 받기로 했다. 기한 내 참가의향서를 낸 사업자에 한해 사업계획서를 접수하고 내년 상반기 중 심사를 거쳐 우선협상대상자를 정하기로 했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>