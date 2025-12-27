본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

로또 1등 당첨번호 8·16·28·30·31·44…1인당 당첨금은 16억

오유교기자

입력2025.12.27 20:55

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1등 번호 8, 16, 28, 30, 31, 44
18명 각각 16억 6101만 원
2등 95명 당첨금 각 5245만 원
2등 보너스 번호는 '27'

로또복권 운영사 동행복권은 27일 진행된 제1204회 로또복권 추첨 결과 1등 당첨번호로 8, 16, 28, 30, 31, 44가 뽑혔다고 밝혔다. 2등 보너스 번호는 27이다.

1204회 로또복권 추첨결과. 동행복권 홈페이지.

1204회 로또복권 추첨결과. 동행복권 홈페이지.

AD
원본보기 아이콘

당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 총 18명이다. 이들은 각각 16억 6101만 원의 당첨금을 받게 된다.


당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 95명으로 집계됐다. 당첨금은 1인당 5245만 원이다. 당첨번호 5개를 맞힌 3등 3361명은 각각 148만 원을 받는다.

당첨번호 4개를 맞힌 4등과 3개를 맞힌 5등은 각각 16만 4919명과 275만 3835명이다. 4등과 5등은 각각 고정 당첨금 5만원과 5000원을 받는다.


당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내다. 당첨금 수령은 1등의 경우 농협은행 본점에서, 2등과 3등은 농협은행 각 지점에서 가능하다.




오유교 기자 5625@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최고' 찍은 日대기업 "통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴근길 '6호선의 기적'…쓰러진 승객 구한 '백의의 천사'

"달걀은 냉장고 '여기'에 두면 위험"…식중독 부르는 습관

"샤넬백 빌려드립니다"젊은층에 유행 중인 부업

트렁크 가득 채운 과자에 짜장면 50그릇…성탄절에 보육원 찾은 삼남매의 아버지

"2만원에 임산부 구합니다"…성심당 '임산부 프리패스' 악용

탈모 고민에 빠진날:부작용 이야기

"썰매 끌 순록이 없어…우크라戰 때문에"

새로운 이슈 보기