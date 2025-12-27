본문 바로가기
[내일날씨]일요일 전국 흐리고 곳곳에 비·눈…중부 중심 '겨울 강수'

오유교기자

입력2025.12.27 20:16

오후 중부지방 시작 전국 확대
강원 산지 최고 8cm 적설 예고
아침 -7~2도, 낮 2~12도 분포
평년보다 높은 기온 '큰 추위 없어'
먼바다 파고 최고 2.5m 예상

일요일인 28일은 전국이 대체로 흐린 가운데, 오후부터 중부지방을 중심으로 비나 눈이 내리는 곳이 있겠다.

연합뉴스

연합뉴스

기상청에 따르면 비는 오후에 중부지방부터 시작되어 전북과 경북 등지로 확대될 전망이다. 앞서 새벽 시간대에는 충남권과 전북 북부, 경남 북서 내륙 일부 지역에 0.1cm 미만의 눈이 날리는 곳이 있어 빙판길 운전에 각별한 주의가 필요하다.


내일 예상 적설량은 강원 산지 3~8cm, 강원 북부 내륙 2~7cm, 경기 북동부 1~3cm 등이다. 비로 내릴 경우 예상 강수량은 전국적으로 5mm 안팎으로 많지 않겠으나, 기온에 따라 눈과 비가 섞여 내리는 곳이 많겠다.

아침 최저기온은 -7~2도, 낮 최고기온은 2~12도로 예보됐다. 29일까지는 기온이 평년(최저 -11~1도, 최고 1~9도)보다 조금 높은 수준을 유지하며 큰 추위는 없을 것으로 보인다.


바다의 물결은 동해 앞바다 0.5~1.5m, 서해와 남해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 먼바다 파고는 동해 최고 2.5m, 서해와 남해 최고 1.5m로 예상된다.




오유교 기자 5625@asiae.co.kr
