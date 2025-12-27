"지난주 7등이었는데"…연금복권 1·2등 동시당첨 '21억' 대박

1등 1매·2등 4매…총 당첨금 21억원

아이 교육과 노후 자금으로 활용 계획 밝혀

직전 회차에서 1등 번호와 비슷한 번호로 7등에 만족해야 했던 한 복권 구매자가 다음 회차에서 연금복권 1등과 2등을 동시에 거머쥐는 기적 같은 소식이 전해졌다.

24일 동행복권에 따르면, 경기도 양평군 양평읍 공흥리의 한 판매점에서 294회차 연금복권을 구매한 A씨가 1등 1매와 2등 4매에 동시에 당첨되는 행운을 안았다.

A씨는 "일주일에 한 번씩 로또와 연금복권을 소액으로 꾸준히 구매하고 있다"며 "직전 회차에서 1등과 비슷한 번호가 나왔지만 7등에 당첨돼 아쉬운 마음으로 294회차 연금복권을 구매했다"고 말했다.

그는 이어 "며칠 뒤 집에서 QR코드로 당첨 여부를 확인하던 중 2등에 당첨된 것을 알게 됐다"면서 "연금복권은 세트로 구매할 경우 동시 당첨이 된다는 점이 떠올라 나머지 복권도 확인해 보니 1, 2등 동시 당첨된 것을 알게 됐다"고 당시 상황을 전했다.

A씨는 "배우자와 서로 '지금까지 고생 많았다'고 위로하며 앞으로는 행복하게 살 수 있겠다는 생각에 기뻐했다"며 "늦은 나이에 결혼해 2019년생 황금돼지띠 딸을 두고 있는데, 이 아이가 저희에게 행운을 가져다준 복덩이라고 생각한다"고 덧붙였다.

당첨금 활용 계획에 대해서는 "당첨금은 대출금을 갚고 아이 교육과 노후 자금에 사용할 예정"이라고 밝혔다.

연금복권720+는 조 번호와 6자리 숫자를 모두 맞혀야 1등에 당첨되며, 1등 당첨자는 20년간 매달 700만 원, 2등 당첨자는 10년간 매달 100만 원을 받는다. 이번에 1등과 2등에 동시에 당첨된 A씨는 향후 20년 동안 총 21억 원 이상의 연금 형태 당첨금을 수령하게 된다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



