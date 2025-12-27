쿠팡 셀프조사에…국내선 비판 확산 vs 미국선 주가 폭등

자체 포렌식 조사 발표 이후 매수세 유입

정부는 "공식 확인된 내용 아냐" 신중론

대규모 개인정보 유출 논란에 휩싸였던 쿠팡의 주가가 자체 조사 결과를 공개한 직후 뉴욕 증시에서 큰 폭으로 반등했다.

26일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 쿠팡의 모회사 쿠팡아이엔씨는 전 거래일 대비 6.45% 상승한 24.27달러에 거래를 마감했다. 장중 상승 폭이 두 자릿수를 넘기기도 했다.

뉴욕 증시는 전날 성탄절 휴일로 휴장했으며, 이날 거래는 쿠팡이 개인정보 유출 사건에 대한 자체 조사 결과를 내놓은 이후 처음 열렸다. 시장에서는 이번 발표가 불확실성을 일부 해소할 수 있다는 기대가 주가에 반영된 것으로 풀이된다.

쿠팡은 한국시간 기준 25일 배포한 자료를 통해 포렌식 분석을 토대로 고객 정보 유출에 관여한 전직 직원을 특정했다고 밝혔다. 해당 직원이 정보 접근과 탈취에 사용한 장비와 저장 매체는 모두 회수했으며, 외부로 데이터가 전달된 흔적은 발견되지 않았다고 설명했다.

또 문제의 직원이 관련 언론 보도를 접한 뒤 보관 중이던 정보를 삭제했고, 고객 정보가 제3자에게 넘어간 정황은 없었다는 것이 회사 측 조사 결과다.

쿠팡의 발표 이후 투자자들 사이에서는 사태가 최악의 국면은 넘겼다는 인식이 확산하며 매수세가 유입된 것으로 보인다. 앞서 쿠팡 주가는 개인정보 유출 사실이 알려진 이후 한 달 가까이 약세를 이어온 바 있다.

다만 정부는 쿠팡의 해명에 신중한 입장을 보이고 있다. 관계 당국은 "회사 측이 밝힌 내용은 현재 진행 중인 민관 합동 조사에서 공식적으로 확인된 사항이 아니다"라며 "조사 결과를 지켜봐야 한다"고 선을 그었다.

개인정보 보호 이슈의 파장이 완전히 해소되지 않은 상황에서, 향후 조사 결과와 추가 조치 여부가 쿠팡 주가 흐름의 주요 변수가 될 전망이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



