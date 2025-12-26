본문 바로가기
[인사]신한은행

오규민기자

입력2025.12.26 18:42

◆신한은행


<본부장 신규선임>

▶기관영업2부장 (본부장 보임) 송재성 ▶소비자보호부장 (본부장 보임) 임현정 ▶서초본부장 장래혁 ▶남부본부장 장연태 ▶송파본부장 최성곤 ▶인천서부본부장 김태헌 ▶호남서부본부장 나일흠 ▶충북동부본부장 한병기 ▶신한PremierPWM본부장 안원걸 ▶대기업강남본부장 김찬수 ▶신한베트남은행 법인장 (본부장급) 류제은 ▶프로젝트금융부장 (본부장 보임) 배두환 ▶증권운용부장 (본부장 보임) 오대웅 ▶신한퓨처 AMP 심재휘 ▶신한퓨처 AMP 이재구 ▶신한퓨처 AMP 김정애

<본부장 재선임>


▶채널지원본부장 김홍식 ▶기관영업1부장 (본부장 보임) 황재필 ▶강남삼성본부장 이병식 ▶용산본부장 한영선 ▶경기서부본부장 이인선 ▶호남제주본부장 김국환 ▶SBJ은행 법인장 (본부장급) 권순박 ▶땡겨요사업단장 (본부장 보임) 전성호 ▶신한인도네시아은행 법인장 (본부장급) 구형회 ▶아메리카신한은행 법인장 (본부장급) 도건우 ▶자금세탁방지부소속 단장 (본부장 보임) 왕호민 ▶글로벌사업추진본부장 김지형 ▶디지털솔루션본부장 전성익




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
