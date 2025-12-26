본문 바로가기
연예스타

배우 이시언·서지승, 결혼 4년 만에 부모 된다

이이슬기자

입력2025.12.26 17:23

배우 이시언(왼쪽) 서지승. 기안84 인스타그램

배우 이시언(43)·서지승(37) 부부가 결혼 4년 만에 부모가 된다.


26일 이시언 소속사 스토리제이컴퍼니는 "서지승이 현재 임신 중으로 내년 내 출산할 예정"이라고 밝혔다. 2018년부터 공개 열애를 이어온 두 사람은 2021년 12월 결혼식을 올린 지 4년 만에 첫 아이를 맞이하게 됐다.

이시언은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 직접 기쁜 소식을 알렸다. 그는 스토리에 '오 베이비(Oh Baby)' 문구와 함께 남자아이 모양의 풍선 사진을 게시하며 2세의 성별이 아들임을 암시했다.


앞서 이시언은 지난 6월 MBC 예능프로그램 '태어난 김에 세계일주4' 출연 당시 "나와 가족의 큰 바람이 있다"며 "올해부터 새로운 가족 계획을 마음먹었으며, 간절한 소망이 이뤄졌으면 좋겠다"고 2세에 대한 기대를 드러낸 바 있다.


2001년 영화 '신라의 달밤'으로 데뷔한 이시언은 드라마 '응답하라 1997', 예능 '나 혼자 산다' 등으로 입지를 다졌으며 내년 넷플릭스 '사냥개들2' 공개를 앞두고 있다. 2005년 드라마 '반올림'으로 데뷔한 서지승은 영화 '연애의 온도' '간신' 등에 출연했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
