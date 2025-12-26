"차라리 태어나지 말 걸" 크리스마스 밤에 SNS 쏟아낸 전두환 손자

마약 혐의 집행유예 이후 SNS 활동 지속

유년 사진·5·18 참상·사죄 기록도 올려

상습 마약 투약 혐의로 징역형의 집행유예를 선고받은 고(故) 전두환 전 대통령의 손자 전우원 씨가 성탄절 밤 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 여러 게시물을 시차를 두고 연이어 공개했다. 전 씨가 처음 올린 게시물에는 어린 시절 어머니 품에 안겨 웃고 있는 자신의 모습이 담긴 짧은 영상이 포함됐다. 영상 속 아이가 "엄마"를 부르며 밝게 웃는 장면과 달리, 전 씨는 "차라리 태어나지 말걸"이라는 메시지를 덧붙였다.

전우원 씨가 어린시절 할아버지인 전두환 전 대통령과 함께 찍은 사진.

25일 전 씨는 자신의 인스타그램 계정에 총 23개의 게시물을 연이어 올렸다. 게시물에는 전 전 대통령과 한복을 입고 손을 잡은 채 찍은 어린 시절 사진을 비롯해 할머니 이순자 씨와 함께한 모습, 전 전 대통령 품에 안긴 장면이 담긴 TV 화면 사진 등이 포함됐다. 또 어린 시절 모습이 담긴 영상과 함께 "차라리 태어나지 말걸"이라는 문구를 남기기도 했다.

전 씨는 5·18 광주 민주화운동과 관련된 사진도 게시했다. 고(故) 문재학 열사 유족과 함께 식사하거나 웃고 있는 사진을 올리며 "저 같은 사람을 사랑으로 받아주셔서 진심으로 감사드립니다"라고 적었다. 전 씨는 앞서 2023년 3월 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 문 열사 묘소를 참배하고 유족에게 사과한 바 있다. 이와 함께 마약 예방 치유 단체 '은구' 대표로 활동 중인 남경필 전 경기도지사 등과 함께한 사진도 공개하며 "아무것도 보이지 않던 시간에 등불처럼 서 계셨던 분들"이라고 밝혔다.

이날 전 씨는 자신의 유년 시절을 바탕으로 한 웹툰 연재도 이어갔다. 그는 지난 4일부터 인스타그램에 인공지능(AI)으로 제작한 것으로 보이는 웹툰 12편을 공개했다. 해당 웹툰은 전 씨 자신을 흰색 양 '몽글이'로, 전두환 일가는 검은 뿔이 달린 양으로 묘사하며 가정폭력과 학대, 학창 시절 따돌림 등의 경험을 담고 있다. 이 웹툰은 지난 18일 비공개 처리됐다가 약 일주일 만에 다시 공개한 것이다.

한편 전 씨는 지난 2023년 12월 마약 투약 혐의로 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고받았다. 이후 마약 중독 예방 센터에서 활동하는 근황을 공개해 왔다. 이후에도 전 씨는 지난 2023년 자신의 마약 투약 사실을 공개하며 가족을 공개적으로 비판한 바 있다. 같은 해 광주를 찾아 5·18민주화운동 피해자와 유족들에게 사죄하고 국립5·18민주묘지를 참배했다.





방제일 기자



