[포토] 국힘, 10·15 부동산 대책 취소 소송…“통계 조작해 규제대상 넓혀”

김은혜 국민의힘 의원이 26일 국회에서 10.15 부동산 대책 행정소송 관련 기자회견을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>