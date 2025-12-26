박정석 해운협회장 "국적선 적취율·전략상선대 법제화 추진"

"내년 수요감소·공급과잉 지속"

박정석 한국해운협회 회장이 26일 "해운업을 둘러싼 불확실성에 슬기롭게 대응하고 현재의 위기를 새로운 도약의 기회로 삼아 글로벌 해운 리더로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 신년사를 전했다.

박정석 한국해운협회 회장 AD 원본보기 아이콘

해운업 경쟁력 제고 방안으로 박 회장은 "핵심 에너지 (국적선) 적취율 법제화와 전략상선대(평시 상업에 활용하다가 전시 병참 지원) 특별법 제정 추진을 통해 에너지 안보 및 해상 공급망을 강화하겠다"고 밝혔다.

'한국형 해사 클러스터'도 언급됐다. 박 회장은 "선박 관련 산·학·연·관 간 데이터 공유 체계를 구축하고 공동 연구개발(R&D)을 확대해서 미래 해사산업 생태계를 조성하겠다"며 "표준선형 개발과 실증을 추진하고 안정적 해상 공급망을 확보하는 등 협력을 통한 산업계의 상생발전을 도모하겠다"고 했다.

박 회장은 강화하는 글로벌 환경 규제에 대한 대응책도 밝혔다. 그는 "국제해사기구(IMO) 중기조치 대응 로드맵을 마련하고 인공지능(AI) 기반 운항 효율 향상 기술 실증을 추진하겠다"며 "친환경 미래 연료의 조기 도입을 통해 해운산업의 지속가능한 전환에 힘쓰겠다"고 했다.

이와 함께 업계 경쟁력을 높이기 위한 핵심 과제로 ▲북극항로 시범 운항 ▲해운 금융 활성화 ▲국적 해기인력 양성 등을 제시했다.

그는 "내년 해운 경기는 환율 변동성과 원자재 공급망 불확실성이 완화되지 않는 가운데 글로벌 저성장 기조에 따른 화물 수요 감소와 컨테이너 시장의 구조적인 공급 과잉이 지속될 것으로 전망된다"며 "새해에는 해운업계가 시대를 관통하는 통찰력과 과감한 도전 정신을 바탕으로 당면한 위기를 극복해 나가야 할 것"이라고 전했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>