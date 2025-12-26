체감온도가 영하 18도까지 떨어지며 올 겨울들어 가장 추운 날씨를 보인 26일 서울 종로 한 건물에서 바라본 도심의 빌딩들이 난방을 가동하며 수증기를 내뿜고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 난방 수증기 내뿜는 도심빌딩
2025년 12월 26일(금)
체감온도가 영하 18도까지 떨어지며 올 겨울들어 가장 추운 날씨를 보인 26일 서울 종로 한 건물에서 바라본 도심의 빌딩들이 난방을 가동하며 수증기를 내뿜고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비상사태' 선언한 美
"면치기 안 해요"…'호로록' 한달 만에 1억뷰 찍은 카리나 신라면 광고
"강이 안 보일 정도" 갑자기 몰려든 물고기 떼…시민들 '멈칫'
'평균 930만원' 보너스 챙겼다…8.57% '최대폭' 늘었다는 日대기업
쿠팡 "고객정보 유출자 잡았다…단독범행, 노트북 하천에 버려"(종합)
"라면 먹는 카리나 어떤데"…신라면 광고 한달새 1억뷰 찍었다
박정훈 "파렴치한 기업…쿠팡처럼 하면 안된다 보여줘야"
"나이키 주식 43억원치 매입"…하루새 주가 끌어올린 '이 사람'
'파친코' 이민진 작가, 맘다니 뉴욕시장 취임위원회 위원 위촉