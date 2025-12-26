내년 정책금융 252조…5대 중점분야에 150조 이상 공급 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①2026년 첨단산업 등 5대 분야에 150조원 투입…지방에는 106조원 공급
②정부, K-소비재 프리미엄 기업 육성…2030년 수출 700억불 목표
③'고가 매입임대' 논란에 칼 빼든 정부…주택 공급 위축 우려도
MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 연말 '산타랠리' 기대감 고조
○3분기 GDP 4.3% 성장전망…백악관 주가부양 기대까지
○월가서도 연말랠리 낙관론 팽배
Top3 NEWS
■ "첨단산업 등 5대 중점분야에 정책금융 150조원 집중 투자"
○내년 5대 중점분야에 150조원 집중투자, 올해보다 8.9% 증가
○정책금융 40% 이상 지방에 투자해 균형발전 추진
■ 화장품·패션·식품 등 'K소비재' 글로벌 기업 키운다…2030년 700억달러 수출 목표
○한류 연계 마케팅 강화·역직구 글로벌몰 구축 등
○무역금융 등 자금공급 확대
■ '고가 매입임대' 잡으려다 '공급 절벽' 부추긴다…매입임대 전수조사 딜레마
○조사 장기화 시 청년·신혼부부 주거 대책 차질 생길수도
○의문 해소와 공급 확대, 두 가지 과제 안게 된 국토부
그래픽 뉴스 : 서울 토허구역 규제에…아파트대신 빌라 '재개발 단비'
○10·15 규제로 서울 아파트실거주 의무
○빌라는 규제 제외…투자 매력 커져
○정비 사업 기대에 이목 쏠려
the Chart : "국장 복귀 서학개미에 양도세 감면"…당국, 리쇼어링 자본에 稅혜택
○이틀연속 1480원 뚫은 '세밑환율' 급등
○국내투자·외환안정 세제지원 방안발표
○자금 환류 유도하고 달러 유동성 늘리겠단 취지
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
08:30 일본 도쿄 근원 소비자물가지수(YoY) (12월)
08:50 일본 산업생산(MoM) (11월)
14:00 싱가포르 산업생산(MoM) (11월)
20:30 브라질 은행 대출(MoM) (11월)
20:30 인도 외환보유고(미국달러)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
