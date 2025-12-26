본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

내년 정책금융 252조…5대 중점분야에 150조 이상 공급 [3분 브리프]

입력2025.12.26 08:00

시계아이콘00분 41초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①2026년 첨단산업 등 5대 분야에 150조원 투입…지방에는 106조원 공급
②정부, K-소비재 프리미엄 기업 육성…2030년 수출 700억불 목표
③'고가 매입임대' 논란에 칼 빼든 정부…주택 공급 위축 우려도

MARKET INDEX : Year to date
내년 정책금융 252조…5대 중점분야에 150조 이상 공급 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 연말 '산타랠리' 기대감 고조

○3분기 GDP 4.3% 성장전망…백악관 주가부양 기대까지

○월가서도 연말랠리 낙관론 팽배

Top3 NEWS
■ "첨단산업 등 5대 중점분야에 정책금융 150조원 집중 투자"
○금융위, 13차 정책금융지원협의회 개최
○내년 5대 중점분야에 150조원 집중투자, 올해보다 8.9% 증가
○정책금융 40% 이상 지방에 투자해 균형발전 추진
■ 화장품·패션·식품 등 'K소비재' 글로벌 기업 키운다…2030년 700억달러 수출 목표
○산업부, 'K소비재 수출 확대 방안' 발표
○한류 연계 마케팅 강화·역직구 글로벌몰 구축 등
○무역금융 등 자금공급 확대
■ '고가 매입임대' 잡으려다 '공급 절벽' 부추긴다…매입임대 전수조사 딜레마
○"1억 집을 1.2억에 판다는 소문 들여다보라" 지시
○조사 장기화 시 청년·신혼부부 주거 대책 차질 생길수도
○의문 해소와 공급 확대, 두 가지 과제 안게 된 국토부
그래픽 뉴스 : 서울 토허구역 규제에…아파트대신 빌라 '재개발 단비'
내년 정책금융 252조…5대 중점분야에 150조 이상 공급 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○10·15 규제로 서울 아파트실거주 의무

○빌라는 규제 제외…투자 매력 커져

○정비 사업 기대에 이목 쏠려

the Chart : "국장 복귀 서학개미에 양도세 감면"…당국, 리쇼어링 자본에 稅혜택
내년 정책금융 252조…5대 중점분야에 150조 이상 공급 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○이틀연속 1480원 뚫은 '세밑환율' 급등

○국내투자·외환안정 세제지원 방안발표

○자금 환류 유도하고 달러 유동성 늘리겠단 취지

오늘 핵심 일정

국내



해외

08:30 일본 도쿄 근원 소비자물가지수(YoY) (12월)

08:50 일본 산업생산(MoM) (11월)

14:00 싱가포르 산업생산(MoM) (11월)

20:30 브라질 은행 대출(MoM) (11월)

20:30 인도 외환보유고(미국달러)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -12℃(8) ｜최고기온 : -4℃(3℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
내년 정책금융 252조…5대 중점분야에 150조 이상 공급 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비상사태' 선언한 美 "외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"첫 모금보다 황홀한 막잔"… 포마르의 느린 피노 누아

"라면 먹는 카리나 어떤데"…신라면 광고 한달새 1억뷰 찍었다

서울 아침 기온 '영하 11도' 뚝…강추위 절정

"나이키 주식 43억원치 매입"…하루새 주가 끌어올린 '이 사람'

'대지진 전조 아니냐' 수면 뒤덮은 물고기 떼에…오사카 '술렁'

'파친코' 이민진 작가, 맘다니 뉴욕시장 취임위원회 위원 위촉

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기