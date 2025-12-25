본문 바로가기
과기정통부 "쿠팡, 조사 중 일방적 발표…강력 항의"

박준이기자

입력2025.12.25 17:43

쿠팡 측 발표 '일방적 주장'
민관합동조사단 정보 유출 조사 중
쿠팡 "정보 유출 전 직원 특정"

과학기술정보통신부가 쿠팡 고객 정보를 유출한 것으로 특정된 전직 직원이 약 3000개 계정의 정보만 저장했다는 회사 측의 발표에 "일방적 주장"이라고 반박했다.


과기정통부는 25일 "민관합동조사단에서 조사 중인 사항을 쿠팡이 일방적으로 대외에 알린 데 대해 쿠팡에 강력히 항의했다"며 이같이 밝혔다.

25일 서울 시내 한 주차장에 쿠팡 배달 차량이 주차돼 있다. 연합뉴스.

앞서 쿠팡은 이날 보도자료를 통해 "고객 정보를 유출한 전직 직원을 특정했고, 유출자는 행위 일체를 자백하고 고객 정보에 접근한 방식을 구체적으로 진술했다"라고 밝혔다.


그러면서 유출자가 탈취한 보안 키를 사용하여 고객 계정 3300만개의 기본적인 정보에 접근했으나, 이중 약 3000개 계정의 고객 정보만 저장했다고 설명했다.


이에 대해 과기정통부는 "민관합동조사단에서 정보 유출 종류 및 규모, 유출 경위 등에 대해 면밀히 조사 중이다"라며 "쿠팡이 주장하는 내용은 민관합동조사단에 의해 확인되지 않았다"라고 밝혔다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
