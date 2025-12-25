美조지아 역주행 교통사고…한인 남편, 임신 아내도 사망

역주행 사고로 결혼 6개월 신혼부부 사망

미국 조지아주에서 발생한 역주행 사고로 한인 남성이 사망한 데 이어 중상을 입고 치료 중이던 그의 임산부 아내와 태아도 사망했다.

25일 기부 사이트 고펀드미에 따르면 한인 고(故) 최모(25) 씨의 아내 렉시 월드럽(25) 씨가 사망했다. 월드럽 씨는 임신 15주째였으며 태아도 구하지 못했다.

앞서 최씨 부부는 지난 21일(현지시간) 조지아주 애틀랜타 근교 에덴스에서 역주행 차량이 일으킨 4중 충돌 사고에 휘말렸다. 이 사고로 남편 최씨가 그 자리에서 숨졌고, 중상을 입은 월드럽 씨는 입원 4일째에 숨을 거뒀다.

최씨 부부는 지난 6월 결혼한 신혼부부였다. 월드럽 씨의 아버지 아론 베드굿 씨는 "부상과 싸우던 렉시가 우리 곁을 떠났으며, 형언할 수 없는 아픔과 함께 장례를 준비하고 있다"며 "그녀가 남편의 곁에 함께 묻혀 두사람이 영원히 함께하길 바란다"고 홈페이지에 밝혔다.

한편 역주행 사고를 일으킨 운전자 데지레 브라우닝(26) 씨도 현장에서 사망했다. 조지아주 에덴스 경찰은 가해 차량의 진입 경로와 사고 원인 등을 조사하고 있다.





