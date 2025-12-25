본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

美조지아 역주행 교통사고…한인 남편, 임신 아내도 사망

김영원기자

입력2025.12.25 12:09

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

역주행 사고로 결혼 6개월 신혼부부 사망

미국 조지아주에서 발생한 역주행 사고로 한인 남성이 사망한 데 이어 중상을 입고 치료 중이던 그의 임산부 아내와 태아도 사망했다.


25일 기부 사이트 고펀드미에 따르면 한인 고(故) 최모(25) 씨의 아내 렉시 월드럽(25) 씨가 사망했다. 월드럽 씨는 임신 15주째였으며 태아도 구하지 못했다.

앞서 최씨 부부는 지난 21일(현지시간) 조지아주 애틀랜타 근교 에덴스에서 역주행 차량이 일으킨 4중 충돌 사고에 휘말렸다. 이 사고로 남편 최씨가 그 자리에서 숨졌고, 중상을 입은 월드럽 씨는 입원 4일째에 숨을 거뒀다.

美조지아 역주행 교통사고…한인 남편, 임신 아내도 사망
AD
원본보기 아이콘

최씨 부부는 지난 6월 결혼한 신혼부부였다. 월드럽 씨의 아버지 아론 베드굿 씨는 "부상과 싸우던 렉시가 우리 곁을 떠났으며, 형언할 수 없는 아픔과 함께 장례를 준비하고 있다"며 "그녀가 남편의 곁에 함께 묻혀 두사람이 영원히 함께하길 바란다"고 홈페이지에 밝혔다.


한편 역주행 사고를 일으킨 운전자 데지레 브라우닝(26) 씨도 현장에서 사망했다. 조지아주 에덴스 경찰은 가해 차량의 진입 경로와 사고 원인 등을 조사하고 있다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일 "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 54만개 주고받았다…'카톡 선물하기' 1위 인기템은?

"제주부터 한반도 누비고 북측으로"…美, 산타 추적 영상 공개

73억짜리 희귀 '포켓몬 카드' 경매 나온다…얼마에 팔릴까

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

"사망 환자 있어, 절대 먹지 마" 입짧은햇님 논란의 약에 현직 약사 경고

"오늘 놓치면 100년 기다린다"…'쿼드러플 크리스마스' 뭐길래?

삼성전자·테슬라 이어…크리스마스 주식 선물은 '이것'

새로운 이슈 보기