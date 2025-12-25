'서민 메뉴' 칼국수·김밥도 올랐다…서울 외식값 1년새 평균 3~6% 인상

서울 외식비, 서민 메뉴 중심으로 '줄줄이 인상'

최저임금·임대료·수입 식재료값 상승이 주요 원인

서울 지역에서 서민들이 자주 찾는 외식 메뉴 가격이 최근 1년새 눈에 띄게 오른 것으로 나타났다. 김밥과 칼국수, 김치찌개 백반 등 비교적 저렴한 메뉴가 특히 높은 상승률을 기록하면서 체감 물가 부담이 커지고 있다.

지난해 11월 대비 서울 지역에서 소비자 선호 외식 메뉴 8개의 평균 가격은 3~5%대 오름세를 보였다. 특히 간단한 한 끼 식사나 분식 메뉴로 인식돼 온 메뉴들의 가격 상승이 두드러졌다. 강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

25일 한국소비자원 가격정보포털 '참가격' 집계에 따르면 지난달 서울 지역에서 소비자 선호 외식 메뉴 8개의 평균 가격은 전년대비 3~5%대 오름세를 보였다. 특히 간단한 한 끼 식사나 분식 메뉴로 인식돼 온 메뉴들의 가격 상승이 두드러졌다.

김밥은 지난해 3500원에서 올해 3700원으로 5.7% 올랐고, 칼국수도 9385원에서 9846원으로 4.9% 상승하며 1만원 돌파를 눈앞에 두었다. 점심 메뉴로 인기가 높은 김치찌개 백반은 8192원에서 8577원으로 4.7% 올라 상승률 상위권에 포함됐다. 삼계탕도 1만7269원에서 1만8000원 수준으로 4.2% 올랐으며, 일부 전문점에서는 이미 2만 원을 넘긴 곳도 있다.

이 밖에 주요 메뉴도 대부분 가격이 올랐다. 냉면은 4.2%, 삼겹살(200g 기준) 3.9%, 비빔밥 3.4%, 자장면 3.1% 등으로 전반적인 외식 물가 상승이 나타났다. 전문가들은 이러한 흐름이 인건비 상승, 임대료·전기·가스 요금 인상, 원/달러 환율 상승으로 인한 수입 식재료 가격 증가 등 복합적 요인에서 비롯됐다고 분석한다.

김밥, 칼국수, 김치찌개처럼 비교적 가격이 낮은 메뉴일수록 인건비와 같은 고정 비용 상승의 영향을 상대적으로 많이 받는 경향이 있다. 실제로 최저임금 인상과 원자재 가격 상승이 겹치면서 외식업체들의 부담이 커진 상태다.

서울에서 외식비 외에도 개인 서비스 요금 역시 상승세를 이어갔다. 지난달 신사복 상하 세탁비는 1만615원으로 작년 동기 9462원보다 12.2% 올랐고, 남성 성인 커트 요금은 4.3%, 여성 성인 커트 요금은 3.7% 상승했다. 숙박(여관)과 목욕비도 각각 3.8%, 2.2% 증가하며 전반적인 생활비 부담을 높였다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>