사당17구역에 856가구 공급…신통기획 중 가장 빠른 속도[부동산AtoZ]

이정윤기자

입력2025.12.25 11:15

신통기획 후보지 선정 15개월 만에 심의 완료
제도 도입 이후 가장 빠른 속도

사당17구역 주택정비형 재개발사업 조감도. 서울시

서울 동작구 사당17구역에 856가구 규모의 공동주택이 공급된다.


서울시는 제14차 도시계획위원회 수권분과위원회를 개최하고 동작구 '사당17구역 주택정비형 재개발사업' 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)을 수정가결했다고 25일 밝혔다.

사당17구역은 현충원 자락의 경관 특성과 가파른 지형을 지닌 곳이다. 신속통합기획 후보지 선정 이후 약 15개월 만에 도시계획 수권분과위원회 심의까지 완료했다. 신통기획 제도가 서울시에 도입된 이후 가장 빠른 속도다.


이번 결정을 통해 용적률 249.79%로 공동주택 856가구(임대 143가구 포함)가 공급될 예정이다. 최고 높이 23층 이하로 인근 공동주택 및 현충근린공원과 조화를 고려한 자연스러운 우산형 스카이라인을 조성한다.


아울러 대상지는 가파른 경사로 높낮이 차가 큰 지역으로 그간 동네 안 이동이 불편했던 점을 고려해 데크 등 입체적 보행 연결을 계획했다. 동작대로35길 및 주변 도로를 정비해 보도와 차로가 분리된 안전한 가로환경을 조성한다.

시는 "신통기획은 후보지 선정 이후 2년 안에 구역 지정을 목표로 하고 있으나 이번 사당17구역은 15개월 만에 완료해 속도감 있게 진행됐다"라며 "이후 건축·교통·교육·환경 등 통합심의 절차를 신속히 이행하는 등 공정관리에 만전을 기하겠다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
