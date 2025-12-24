[포토] 최우혁 실장, '휴대폰 개통시 안면인증'

최우혁 과학기술정보통신부 네트워크정책실장이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 휴대전화 개통시 안면인증 관련 브리핑을 하고 있다.







