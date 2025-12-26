홈플러스는 '생사기로'…"괴물 쿠팡" 이마트 노조의 절규

"오프라인 유통 규제, 독보적 쿠팡 생태계 만들어"

십수년 이어진 대형마트 규제…오프라인 무너져

전문가들 "현행 법 개선해야" 목소리

국내 대형마트 2위 사업자 홈플러스가 생사 기로에 놓인 가운데 최대 e커머스 플랫폼 쿠팡의 고객정보 유출 사태까지 덮지면서 유통시장이 지각변동을 예고하고 있다. 10년 넘게 이어진 대규모 유통기업에 대한 영업규제가 쿠팡 중심의 독점적 유통 구조를 고착화한 만큼 '기울어진 운동장'을 바로잡아야 한다는 목소리가 잇따른다.

26일 유통업계에 따르면 홈플러스는 홈플러스익스프레스 분리 매각 등이 포함된 자체 회생 계획을 오는 29일까지 제출한다. 당초 홈플러스는 '회생계획 인가 전 인수·합병(M&A)'를 추진했지만, 인수자를 찾지 못하면서 인가 후 M&A에 돌입한다는 계획이다.

업계에서는 이번 홈플러스 사태가 오프라인 유통산업 규제와 맞물려 영업환경이 악화된데 따른 것으로 보고있다. 대형마트 2위 사업자였던 홈플러스는 경영난으로 유동성 위기에 몰리면서 지난 3월 서울회생법원에 기업회생을 신청했다. 2016년 6조원 수준이었던 홈플러스 매출액은 지난해에도 6조원으로 제자리였다. 물가 인상을 고려하면 사실상 역성장한 것이다.

이는 2013년 골목상권과 전통시장을 보호하기 위해 시행된 유통산업발전법(유통법)에 따라 대형마트와 SSM에 대해 출점 제한 및 공휴일 영업금지 등 규제를 도입하며 직격탄을 맞은 탓이다.

이 기간 국내 유통시장은 쿠팡을 비롯해 e커머스 플랫폼 중심으로 빠르게 재편됐다. 쿠팡 매출은 2016년 1조원에서 지난해 41조3000억원으로 40배가량 증가했다. 컬리의 매출은 173억원에서 지난해 2조1956억원으로 127배가량 성장했다.

산업통상자원부에 따르면 2016년 70%가량을 차지했던 오프라인 매출 비중은 지난달 기준 45.9%까지 떨어졌다. 지난달 대형마트 점포 수는 368개로 전년 동월 대비 0.5% 줄었다. 점포당 매출도 8.6% 감소했다.

전국이마트노동조합(이마트노조)은 쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련해 "괴물을 누가 키웠을까"라고 시작하는 성명을 통해 "쿠팡은 13년 넘게 지속된 오프라인 유통 규제와 코로나19가 맞물리며 급성장했고 독보적 유통 생태계를 갖게 됐다"며 "이제라도 온라인과 오프라인 그리고 무책임한 외국 기업과 토종 한국기업의 공정한 경쟁과 소비자 들을 위한 합리적 규제와 정부차원의 유통산업 발전을 위한 지원이 실행 되길 바란다"고 촉구했다.

전문가들은 현행 대형마트 영업규제를 완화해야 한다고 주장했다. 이종우 아주대 경영학과 교수는 "대형마트들은 주말 장사가 중요한데, 대형마트 규제가 소비자의 의식을 변화시키는 데에 큰 타격을 줬다"며 "유통법을 하루빨리 폐지하고 제재가 아닌 경쟁 구도로 가게끔 유도해야 한다"고 강조했다. 이은희 인하대 소비자학과 교수는 "오프라인 규제가 온라인으로의 쏠림을 더욱 강화한 측면이 있다"며 "온라인과 오프라인의 경쟁 구도가 된 상황에서 유통법 4년 연장은 바람직하지 않다고 본다"고 말했다.

일각에서는 규제 자체보단 온라인의 편의성을 택한 소비자들의 수요 때문이라는 분석도 나온다. 최철 숙명여대 소비자경제학과 교수는 "정부의 오프라인 규제가 대형마트의 성장세에 영향을 준 것도 사실이지만, 오프라인 업체가 온라인 이커머스의 편리성을 따라가지 못하면서 성장세 격차가 커졌다고 본다"며 "오프라인 업체도 신선식품 등 특정 품목에서 온라인보다 강점을 갖고 있기 때문에 이 점을 잘 활용할 필요가 있었다"고 말했다.





