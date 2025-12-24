이장우 시장 "대전충남 통합은 '5극 3특 구상'과 일맥상통하는 정책"

이장우 대전시장과 김태흠 충남지사 24일 비공개 회동



"충청의 미래 향해 발의된 특별법안 국회에서 존중해 주길"

왼쪽부터 이장우 대전시장, 김태흠 충남도지사(사진=대전시 제공) AD 원본보기 아이콘

이장우 대전시장은 "대통령께서 균형성장 정책으로 추진 중인 5극 3특 구상과 대전충남 통합은 일맥상통하는 정책"이라며 "대통령의 통합 지원에 대해 적극 환영한다"고 밝혔다.

이장우 대전시장은 24일 오전 김태흠 충청남도지사와 충남도청 도지사 접견실에서 비공개 회동을 갖고 이같이 말했다.

이 시장은 "그동안 양 시·도 연구원, 전문가, 민관협의체 등이 충분한 논의를 통해 재정·조직·권한 이양 등 지방분권 및 균형발전에 관한 모든 사항을 이미 특별법안에 포함했다"고 강조했다.

왼쪽부터 이장우 대전시장, 김태흠 충남도지사(사진=대전시 제공) 원본보기 아이콘

이어 "시·도를 순회하며 주민의 의견을 충분히 경청하고, 양 시도의회 의결을 통한 숙의 과정도 거쳤다"며 "충청의 미래를 향해 발의된 특별법안을 국회에서 존중해 주길 바란다"고 전했다.

양 시·도지사는 "앞으로 국회 입법과정에서 실질적 자치분권을 위한 재정 특례·권한 이양 등이 법률안에 제대로 담길 수 있도록 상호 긴밀한 협조 체계를 이어나가겠다"고 밝혔다.

이장우 대전시장과 김태흠 충남도지사는 향후 대전충남 행정통합이 나아가야 할 방향성에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

왼쪽부터 이장우 대전시장, 김태흠 충남도지사(사진=대전시 제공) 원본보기 아이콘

이 자리에서 중앙 주도의 성장 전략은 수도권 일극 체제라는 한계를 노출해 왔다는 점에 공감하며, 이를 해결하기 위해 대전충남 행정통합이 선도적으로 추진돼야 한다는 의지를 재확인했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>