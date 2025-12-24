韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

주식부호 100인 지분가치 177조

이재용 23조…1위 재탈환

올해 말 국내 주식부호 상위 100인의 지분 가치가 1년 사이 70조원 가까이 늘어난 177조원에 달하는 것으로 나타났다. 1위는 같은 기간 11조원 증가한 이재용 삼성전자 회장이 차지했다. 올 하반기 메모리 산업이 초호황기에 진입하면서 삼성전자 주가가 두 배가량 뛴 덕분이다.

이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

24일 기업데이터연구소 CEO스코어가 지난해 12월 말과 이달 19일 상장사 개별 주주별 보유 주식 및 주식 가치를 조사한 결과, 이 기간 상장사 주식부호 상위 100인의 보유 지분가치는 107조6314억원에서 177조2131억원으로 69조5817억원(64.6%) 증가했다.

이재용, 보유 주식 가치 23.3조원…압도적 1위

1위인 이재용 회장의 보유주식 가치는 지난해 말 12조330억원에서 이달 19일 23조3590억원으로 11조3260억원(94.1%)이나 급증했다. 이는 이 회장이 보유 중인 삼성전자와 삼성물산, 삼성생명 등의 주가 상승 영향으로 보인다.

이 회장의 삼성전자 주식 가치는 같은 기간 5조1885억원에서 10조3666억원으로 5조1781억원(99.8%)이나 늘었고, 삼성물산과 삼성생명도 각각 4조5468억원(116.9%), 1조2569억원(63.5%) 증가했다. 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장이 보유한 삼성물산 주식 전량(180만8577주·지분율 기준 1.06%)을 이 회장이 증여받을 예정인 만큼, 보유주식 가치는 더 확대될 전망이다.

조정호 2위…삼성가 세 모녀 '톱5'

2위는 조정호 메리츠금융지주 회장이다. 조 회장은 올해 3월 이 회장을 제치고 주식 부호 1위에 올랐으나, 현재 소유 지분의 가치는 10조7131억원으로 집계됐다. 이 회장과의 격차는 12조6459억원으로 벌어졌다.

조정호 메리츠금융지주 회장. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이어 ▲홍 명예관장(9조8202억원) ▲이부진 호텔신라 사장(8조8389억원) ▲이서현 삼성물산 사장(8조1173억원) 등 삼성가 세 모녀가 3~5위에 올랐다. 그 뒤로는 ▲정몽구 현대차그룹 명예회장(6조2537억원) ▲정의선 현대차그룹 회장(5조9170억원) ▲박순재 알테오젠 대표(4조5723억원) ▲정몽준 아산정책연구원 명예이사장(4조1771억원) ▲방시혁 하이브 의장(4조1230억원) 등 순이다.

BTS 멤버도 상위권 '눈길'

연령대별로 보면 주식부호 상위 100인 가운데 30대는 1988년생인 김병훈 에이피알 대표(2조947억원)와 오준호 레인보우로보틱스 창업자의 자녀인 1986년생 오수정씨 등 2명에 그쳤다.

30세 이하 상장사 주식부호 1위는 곽동신 한미반도체 회장 장남인 곽호성씨와 차남 곽호중씨가 이름을 올렸다. 두 사람이 소유한 주식의 가치는 각각 2865억원으로, 지난해 말 1632억원 대비 75.5%(1233억원) 늘었다. 이 밖에도 K-팝 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버인 지민과 뷔, 정국이 30세 이하 상장사 주식부호 상위 100인에 등극했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>