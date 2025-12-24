본문 바로가기
SSG닷컴, 이마트와 '초신선 발굴 프로젝트'…"신선식품 경쟁력 강화"

박재현기자

입력2025.12.24 13:24

25~31일 블루베리·한입삼겹살 등 할인전

SSG닷컴이 이마트와 손잡고 신뢰도 높은 신선식품을 선별해 소개하는 '초신선 발굴 프로젝트'를 시행한다고 24일 밝혔다.


초신선 발굴 프로젝트는 '쓱닷컴 신선은 이마트로부터'라는 브랜딩 캠페인의 일환이다. 맛, 품질, 신선도를 갖춘 이마트 신선식품을 쓱닷컴에서 매주 한두 개씩 소개한다는 방침이다.

SSG닷컴이 이마트와 손잡고 신뢰도 높은 신선식품을 선별해 소개하는 '초신선 발굴 프로젝트'를 시행한다고 24일 밝혔다. SSG닷컴 제공

SSG닷컴은 상품의 산지와 품종, 영양 특성, 조리법 등 다양한 정보를 영상 이미지, 도표를 활용해 콘텐츠로 고객에게 소개할 예정이다. 이를 통해 신선식품을 온라인에서 구매하길 망설이는 고객의 신뢰도를 높인다는 것이다.

오는 25일부터 31일까지 '왕블루베리'와 '아그로수퍼 한입삼겹살'을 초신선 상품으로 선정하고 특가 행사를 진행한다.


SSG닷컴 관계자는 "이마트와 긴밀한 협업 체계를 구축해 신선식품 경쟁력을 극대화할 계획"이라며 "초신선 상품도 쓱배송(주간·새벽)으로 빠르고 편리하게 받아볼 수 있다"고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
