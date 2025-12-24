국힘 박정하 "민주당 조희대 불신, 계엄 아닌 李 파기환송심 때문"

조 대법원장, 계엄 당일 위헌성 지적하며

연락관 파견 거절 지시한 것으로 알려져

박정하 "민주당, 강성 지지층에 휘둘려"

내란특검의 조희대 대법원장 불기소 결정문이 공개된 가운데, 박정하 국민의힘 의원이 "더불어민주당의 조희대 불신은 계엄 때문이 아니라 이재명 대통령 선거법 재판 파기환송심 때문"이라고 지적했다. 박 의원은 23일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 "(민주당은) 조 대법원장에 대한 끝없는 불신, 그의 손이 닿는 건 절대 안 된다는 강박관념이 있는 것 같다"고 했다.

박정하 국민의힘 의원이 "더불어민주당의 조희대 불신은 계엄 때문이 아니라 이재명 대통령 선거법 재판 파기환송심 때문"이라고 지적했다. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

박 의원은 "조 대법원장에 대한 불신은 (이 대통령) 파기환송심에서 발생했기 때문에 그 이후의 일에 대해서는 별로 관심이 없다"며 "사실 특검 발표보다 조사는 일찍 됐을 거 아닌가. 그 사실이 이제야 나타난 것을 보면 (조 대법원장의 계엄 동조 의혹에 대해) 변호하거나 잘못된 시각을 교정해야겠다는 생각은 애초에 없었던 것 아닌가 싶다"라고 주장했다.

내란전담재판부법에 대해서는 "자칫 위헌 시비가 걸리면 오히려 민주당이 원하는 목적이 흐트러질 수도 있지 않냐"며 "위헌이란 문제는 조그만 티끌이라도 있으면 안 되는 것이기 때문에 민주당이 왜 저렇게 강하게 밀어붙이는지 잘 모르겠다"고 말했다. 이어 "지난주 법원에서 발표한 예규만 하더라도 민주당이 바라는 대로 많은 부분이 해소될 수 있는 건데 굳이 이렇게까지 하는 이유가 뭔가"라며 "국민의힘도 마찬가지지만 민주당도 강성 지지층, 강성 의원들에 너무 많이 휘둘리고 있는 것 아닌가"라고 했다.

내란특검에 따르면 조희대 대법원장은 계엄 당일 천대엽 법원행정처장 등 행정처 간부들과 모인 자리에서 계엄의 위헌성을 지적하며 계엄사령부 연락관 파견을 거절하도록 지시한 것으로 파악됐다. 김현민 기자 원본보기 아이콘

내란특검에 따르면 조 대법원장은 계엄 당일 천대엽 법원행정처장 등 행정처 간부들과 모인 자리에서 계엄의 위헌성을 지적하며 계엄사령부 연락관 파견을 거절하도록 지시한 것으로 파악됐다. 이에 행정처는 조 대법원장의 지시에 따라 계엄사령부의 연락관 파견 요구를 거절했고, 국회의 계엄 해제 요구안이 가결되자 다음 날 사법부의 정상적인 운영을 위한 공지글 등을 논의하고 회의를 마친 것으로 알려졌다.

당시 행정처 간부들은 비상계엄 선포 사실을 확인한 뒤 자발적으로 행정처에 모인 것으로도 확인됐다. 아울러 조 대법원장의 위헌성 지적에 동조해 비상계엄의 적법성을 전제로 한 후속 조치를 마련하는 등의 논의 역시 없었던 것으로 파악됐다.

특검은 "일부 참석자들이 계엄 상황에서의 재판 진행에 대한 관계 법령 등을 검토하거나 의견을 주고받은 것으로 보이기는 하나, 위 논의는 피의자들이 참석하기 전에 이뤄진 것으로 확인됐다"며 조 대법원장과 천 처장의 내란중요임무종사 고발 사건을 무혐의 처분했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>