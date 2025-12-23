본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

[인사]하나금융지주·하나은행

권재희기자

입력2025.12.23 20:15

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

<하나금융지주>


◆부사장 신규선임

▲투자금융본부 정영균 ▲WM본부 김진우 ▲기업금융본부 서유석 ▲글로벌본부 김영준 ▲소비자보호본부 박영미

◆상무 신규선임

▲인사부문 윤운성


◆부회장 전보

▲지속성장부문 이승열 ▲투자/생산적금융부문 강성묵 ▲신사업/미래가치부문 이은형


<하나은행>

◆부행장 승진

▲HR지원그룹 강정한 ▲ICT그룹 계용근 ▲글로벌그룹 김영준 ▲소비자보호그룹 박영미 ▲IB그룹 이병식 ▲여신그룹 이영준


◆상무 승진

▲정보보호본부 최대현


◆본부장 승진

▲경영전략본부 김경태 ▲프로젝트금융본부 김승찬 ▲동부영업본부 김종민 ▲남부영업본부 나옥희 ▲강북영업본부 박성환 ▲손님지원본부 박영희 ▲강남영업본부 박정춘 ▲S&T본부 박종현 ▲서초영업본부 박진석 ▲대전영업본부 안창혁 ▲부산경남영업본부 양건용 ▲서부영업본부 유충선 ▲글로벌사업본부 윤태선 ▲신탁·투자상품본부 정대중 ▲강남서초영업본부 조명상 ▲직원행복본부 최승웅 ▲퇴직연금사업본부 최은미


◆부행장 전보

▲중앙영업그룹 김미숙 ▲자산관리그룹 김진우


◆상무 전보

▲외환사업단 이정현 ▲영업지원그룹 전병우


◆본부장 전보

▲여신관리본부 강인홍 ▲생산적투자본부 권용대 ▲경기영업본부 전정숙 ▲AI본부 정은혜 ▲검사본부 정준형 ▲중앙영업본부 차태근





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울대 합격했지만 안 갈래요"…등록 포기한 188명, 어디로 갔나 봤더니 "서울대 합격했지만 안 갈래요"…등록 포기한 188... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업…'손절'한 코오롱FnC

트럼프 "금리인하" 코드 맞출 차기 Fed 의장 3파전

전현무 "불법없었다" 해명했지만…경찰, '차량 내 링거' 조사 착수

멀리선 눈 덮힌 차, 가까이 가 보니 '하얀 똥' 범벅…범인은 '이것'

코스피 훨훨 날았는데...개미는 해외로 떠났다, 왜

믿고 타는 현대차, 美충돌안전평가 폭스바겐·혼다 제쳤다

새로운 이슈 보기