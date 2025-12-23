문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
[속보]신한카드 개인정보 19만2000건 유출
[단독]'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업…'손절'한 코오롱FnC
"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파
"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르
"사랑해" 자주 하던 11세 천사…장기기증으로 4명 살리고 떠났다
"그렇게 많았는데…중국인 한명도 안보여" 中서 일본행 항공편 2000건 '무더기 취소'
트럼프 "금리인하" 코드 맞출 차기 Fed 의장 3파전
"첫째 1000만원, 셋째는 1억원" 자식농사에 파격 지원 나선 농기계 전문기업
20억 건물 '투자 사기'…최준석 "빚 갚느라 월세살이" 고백
