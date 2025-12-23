본문 바로가기
[인사]신한은행·신한금융지주·신한캐피탈

김혜민기자

입력2025.12.23 13:47

<신한은행>

◆경영진 신규선임

▲경영지원그룹 강영홍 부행장 ▲영업추진1그룹 이종구 부행장 ▲브랜드홍보그룹 김정훈 부행장 ▲고객솔루션그룹 이승목 상무 ▲자산관리솔루션그룹 이재규 상무 ▲자본시장그룹 강수종 상무 ▲리스크관리그룹 김경태 상무


◆경영진 연임

▲소비자보호그룹 박현주 부행장 ▲여신그룹 강명규 부행장

<신한금융지주>

◆경영진 신규 선임

▲그룹재무부문장 장정훈 부사장 ▲리스크관리파트장 나훈 상무


◆경영진 연임

▲그룹전략부문장 고석헌 부사장 ▲그룹운영부문장 이인균 부사장 ▲그룹소비자보호부문장 박현주 부사장(은행 겸직) ▲감사파트장 김지온 상무 ▲디지털마켓센싱파트장 김준환 상무


<신한캐피탈>

◆경영진 신규 선임

▲기업금융그룹장 겸 투자금융그룹장 최영규 부사장

◆경영진 연임

▲경영기획그룹장 김관명 부사장 ▲준법지원그룹장 전흥열 상무


◆본부장 연임

▲심사본부장 최기훈 본부장 ▲구조화금융본부장 이우엽 본부장 ▲성장투자본부장 이의빈 본부장 ▲기업금융본부장 채홍직 ▲디지털전략본부장 노헌덕 본부장





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

