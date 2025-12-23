[인사]신한은행·신한금융지주·신한캐피탈

<신한은행>
◆경영진 신규선임
▲경영지원그룹 강영홍 부행장 ▲영업추진1그룹 이종구 부행장 ▲브랜드홍보그룹 김정훈 부행장 ▲고객솔루션그룹 이승목 상무 ▲자산관리솔루션그룹 이재규 상무 ▲자본시장그룹 강수종 상무 ▲리스크관리그룹 김경태 상무
◆경영진 연임
▲소비자보호그룹 박현주 부행장 ▲여신그룹 강명규 부행장
<신한금융지주>
◆경영진 신규 선임
▲그룹재무부문장 장정훈 부사장 ▲리스크관리파트장 나훈 상무
◆경영진 연임
▲그룹전략부문장 고석헌 부사장 ▲그룹운영부문장 이인균 부사장 ▲그룹소비자보호부문장 박현주 부사장(은행 겸직) ▲감사파트장 김지온 상무 ▲디지털마켓센싱파트장 김준환 상무
<신한캐피탈>
◆경영진 신규 선임
▲기업금융그룹장 겸 투자금융그룹장 최영규 부사장
◆경영진 연임
▲경영기획그룹장 김관명 부사장 ▲준법지원그룹장 전흥열 상무
◆본부장 연임
▲심사본부장 최기훈 본부장 ▲구조화금융본부장 이우엽 본부장 ▲성장투자본부장 이의빈 본부장 ▲기업금융본부장 채홍직 ▲디지털전략본부장 노헌덕 본부장
김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
