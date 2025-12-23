삼성증권, 중개형 ISA 잔고 7조 돌파

삼성증권이 중개형 ISA 잔고가 7조원을 돌파했다고 23일 밝혔다.

중개형 ISA 계좌는 절세혜택으로 투자자들의 필수 아이템으로 자리잡고 있다. 최근 국내 배당주 및 국내 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자수요가 증가하며 투자자들이 주목하고 있다.

삼성증권 중개형 ISA 잔고는 작년말 대비 2배 증가했다. 고객수는 17% 증가했다. 중개형ISA 고객수는 137만명이 넘어 업계에서 가장 많은 투자자들이 이용하고 있다.

중개형 ISA내 투자 비중을 보면 국내주식 38%, 국내 ETF 11%, 국내상장 해외 ETF 33%로 코스피 시장 상승으로 국내ETF 투자 비중이 24년말 대비 6% 증가했고, 절세혜택이 있는 국내상장 해외ETF 투자 비중은 유지되고 있는 것으로 나타났다.

삼성증권은 절세효과를 누리려는 투자자들을 위한 이벤트를 12월말까지 진행한다. 국내증시 상승세에 맞춰 투자관심이 늘고 있는 상황에서 중개형 ISA 신규 및 기존 가입고객을 대상으로 ▲Welcome 이벤트 ▲Start-up 이벤트 ▲Level-up 이벤트 ▲Boom-up 이벤트 4가지로 구성된 '중개형 ISA 절세응원 이벤트'를 진행한다.

삼성증권 관계자는 "증시 상승 시기에 중개형 ISA를 활용해 투자와 절세효과까지 보려는 똑똑한 투자자들이 늘고 있다"며 "중개형 ISA가 장기적인 자산 형성의 핵심 솔루션으로 자리잡을 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



