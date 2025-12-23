본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

[신간]인문사회계열 15개 직무 총정리...'취업의 뼈대'

서믿음기자

입력2025.12.23 06:47

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[신간]인문사회계열 15개 직무 총정리...'취업의 뼈대'
AD
원본보기 아이콘

취준생과 취업 상담사들로부터 호평받아온 '취뼈' 시리즈가 3권 '인문사회계열 취업의 뼈대'로 문과 계열 편을 완결했다. 이번 책은 인문사회계열 전공자가 진출할 수 있는 다양한 길을 한눈에 보여주는 실전 취업 가이드다.


PD, 기자, 광고, MD처럼 문과생들이 선호하는 직무부터 국내외 영업, 정당 사무원과 국회의원 보좌관, 대사관과 국제기구까지 총 15개 직무를 폭넓게 다루며, 각 직무가 실제로 어떤 일을 하는지와 필요한 역량, 향후 커리어 패스를 구체적으로 소개한다.

또한 직무별 진출 가능 기업과 채용 전형을 표로 정리해 흩어져 있던 정보를 한눈에 파악할 수 있도록 했고, 현직자들의 리얼 합격 자소서와 면접 후기를 통해 취준생이 자신의 상황에 맞게 전략을 세울 수 있도록 돕는다.


최근 기업들이 신입에게도 높은 수준의 직무 이해와 준비도를 요구하는 만큼, 이 책은 문과 취준생에게 '직무를 미리 경험해보는' 참고서로 활용되기에 충분한 내용을 담고 있다.


인문사회계열 취업의 뼈대 | 최성욱·김세진 지음 | 이씨책방 | 416쪽 | 2만5000원




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강사활동 가능…특단 조치 내린 日 "젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"답례품도 남다른 클라스"…김우빈·신민아 하객 선물 봤더니

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

머스크 SNS에 뜬 영상에 '화들짝'…콘서트 뒤집은 키 작은 댄서들

술·마약 취한 아버지 욕조서 잠들어 생후 20개월 딸 익사

생활고 시달리던 두 청년, 빌린 땅 팠다가 9000만원 다이아 발견

이재용, 반도체 직접 챙긴다…DS 기흥·화성 사업장 방문

지난해 개인사업자 연체율 0.98% '역대 최고'

새로운 이슈 보기