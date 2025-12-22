본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

충북 진천 메추리 농장서 고병원성 조류인플루엔자 검출

박재현기자

입력2025.12.22 21:21

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올 겨울 들어 17번째

고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부는 충북 진천 메추리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 발생했다고 22일 밝혔다.


올해 겨울 들어 17번째 확인된 고병원성 조류인플루엔자다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이번 동절기에 닭, 오리뿐만 아니라 메추리에서도 고병원성 조류인플루엔자가 발생했다. 메추리에서는 이번이 첫 발생이다. 발생 지역은 6개 시·도에 이른다.

중수본은 초동대응팀을 투입해 출입을 통제하고 발생농장 살처분과 함께 역학조사를 실시하고 있다.


중수본은 추가 발생 방지를 위해 가금농장 종사자와 관계자를 대상으로 농림축산식품부 장관 명의의 서한문을 보내 위험 시기인 12월과 1월 방역 수칙을 더욱 철저히 준수할 것을 당부했다.


또 메추리에서의 추가 감염 여부를 확인하기 위해 전국 메추리 농장에 대해 일제 검사를 실시하고, 방역이 취약한 메추리 농장에 방역 점검을 실시한다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강사활동 가능…특단 조치 내린 日 "젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"답례품도 남다른 클라스"…김우빈·신민아 하객 선물 봤더니

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

머스크 SNS에 뜬 영상에 '화들짝'…콘서트 뒤집은 키 작은 댄서들

생활고 시달리던 두 청년, 빌린 땅 팠다가 9000만원 다이아 발견

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

이재용, 반도체 직접 챙긴다…DS 기흥·화성 사업장 방문

지난해 개인사업자 연체율 0.98% '역대 최고'

새로운 이슈 보기