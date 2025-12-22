[포토] '마약으로부터 나를 지키자!'

이명구 관세청장과 박헌 인천공항본부세관장, 관세청 마약근절 홍보대사 김승혜씨를 비롯한 인천공항세관 직원들이 22일 인천국제공항 제1여객터미널에서 마약밀수 근절 위한 캠페인을 펼치고 있다.







