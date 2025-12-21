"건물 40만채 붕괴, 사망자 1만8000명…경제 피해 800조원" 日 충격 보고서

日 정부 중앙재난위험감소위 보고서

30년 내 수도직하지진 발생확률 70%

일본 도쿄에서 규모 7 이상의 '수도직하지진'이 발생할 경우 사망자가 최대 1만8000명에 이를 수 있다는 일본 정부의 새 보고서가 나왔다.

지난 19일 일본 정부 중앙재난위험감소위원회 실무그룹은 이러한 내용을 담은 '수도직하지진 피해 예상 및 대책 보고서'를 발표했다. 수도직하지진이란 도쿄를 포함한 수도권의 지하에서 발생하는 규모 7급 이상의 대지진을 말한다. 이 지진은 해안가 멀리에서 발생하는 일반적인 지진과 달리 도시 바로 아래에서 발생하기 때문에 지진의 규모가 크지 않더라도 엄청난 피해를 입힐 수 있다.

지난 9일 일본 아오모리현에서 발생한 진도 7.5의 지진으로 병원 천장이 무너져 직원들이 치우고 있다.

앞서 일본 정부는 향후 30년 안에 규모 7 이상의 수도직하지진이 발생할 확률을 70%라고 추정했다. 이 때문에 도쿄 거주자들은 일본 혼슈 서남부 해안에서 발생할 가능성이 거론되는 난카이 트로프 대지진(난카이 해곡 대지진)보다 수도직하지진을 더 두려워 한다 .

보고서는 규모 7 이상의 수도직하지진이 발생할 경우 직접적인 사망자는 1만8000명에 달할 것으로 예상했다. 사망자 중 약 3분의 2인 약 1만2000여명은 화재로, 5300명은 건물 붕괴로 숨질 것으로 추산됐다. 또 재난 이후 지병 악화나 돌봄 공백 등 간접 피해로 인한 사망자는 1만 6000~4만1000명에 이를 수 있다는 분석이 나왔다. 붕괴·화재 위험은 철골 구조보다 목조 건물에서 더 높았으며, 도쿄 도심보다 외곽 지역의 건물 소실 가능성이 큰 것으로 나타났다.

도쿄도 및 주변 7개 현 피해 건물 40만 채 이상

도쿄도와 그 주변 7개 현에서 붕괴되거나 화재로 소실될 것으로 보이는 건물은 40만2000채에 달했다. 보고서는 지진으로 건물 11만2000채가 완전히 파괴되고, 건물 29만 채가 화재로 사라질 것으로 내다봤다. 도쿄도로만 한정하면 지진으로 인한 사망자는 8000명, 붕괴 또는 화재로 소실되는 건물은 17만 채에 이른다. 해당 보고서는 도쿄에서 수도직하지진이 발생할 경우 경제적 피해는 80조~82조엔(한화 약 800조원)에 달할 것으로 추산했다.

지난 9일 일본 아오모리현에서 발생한 지진으로 화재가 발생했다.

앞서 중앙재난위험감소위원회는 12년 전인 2013년 수도직하지진으로 인한 추정 사망자 수가 2만3000명이라고 추정했다. 이번 보고서가 추정한 사망자 수는 당시보다 5000명 감소했지만 여전히 상당하다.

일본 당국은 피해를 최소화하기 위한 건물 내진화율을 끌어올리는 동시에 목조건물 밀집 지역 정비 등을 추진하고 있지만 진행 속도는 빠르지 않다. 보고서는 현재 전국적으로 90% 수준인 건물 내진화율을 100%까지 올리고, 각 가정·건물에 감진브레이커(지진을 감지해 전기를 차단해주는 장치)를 설치할 경우, 피해를 더 줄일 수 있다고 강조했다.





김현정 기자



