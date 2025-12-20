상주시, ‘주민이 해답’ 인구정책으로 국무총리상

행안부 경진대회 2년 연속 수상

지방소멸 대응 모범 사례로 부상

상주시가 주민 주도의 인구감소 대응 정책으로 정부 최고 수준의 평가를 받았다. 상주시는 지난 18일 행정안전부가 주최한 2025년 인구감소 대응 우수사례 경진대회에서 국무총리상을 받았다고 밝혔다.

이번 경진대회는 지방소멸과 인구감소 위기에 효과적으로 대응한 지자체의 우수 정책을 발굴·확산하기 위해 마련된 자리다. 상주시는 지난해 같은 대회에서 행정안전부 장관상을 받은 데 이어 2년 연속 수상이라는 성과를 거두며 인구정책의 지속성과 실효성을 동시에 인정받았다.

상주시가 발표한 사례는 주민 역량 강화를 핵심으로 한 '주민주도형 마을리빙랩' 사업이다.

인구 감소가 심화한 소규모 마을을 대상으로 주민 스스로 문제를 진단하고 해법을 설계·실행하는 방식으로 공동체를 활성화하고, 생활환경 개선과 인구 유입의 기반을 마련한 점이 높은 평가를 받았다.

이 사업은 경상북도 인구 활력 분야 공모사업에 선정돼 사업비 10억1400만원을 확보했으며, 행정안전부 '2025 지방시대 엑스포' 우수사례로도 선정되는 등 구체적인 성과를 이어가고 있다.

상주시 관계자는 "주민이 주체가 돼 마을을 변화시키는 과정 자체가 지속가능성의 핵심"이라며 "생활인구와 정주인구 유입으로 이어지는 마을 모델을 확산해 농촌 소멸 위기에 선제적으로 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

행정 주도의 단기 처방이 아닌 주민 참여형 해법으로 성과를 입증한 상주시의 인구정책은 지방소멸 대응의 새로운 기준으로 주목받고 있다.





