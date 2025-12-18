제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

한 자리서 잇따라 회전…난폭 운전 혐의

"차량 통행 없어 호기심에" 진술

제주에서 한밤중 난폭 운전을 한 혐의로 20대 관광객이 경찰에 붙잡혔다.

제주동부경찰서는 17일 도로교통법상 난폭운전 혐의로 20대 내국인 관광객 A씨를 최근 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

제주 도로 한복판서 드리프트 난폭운전 한 관광객. 연합뉴스.

A씨는 지난달 26일 오후 9시 15분께 제주시 제주항 5부두 앞 도로에서 렌터카를 몰고 급가속과 급제동을 반복했다. 한 자리에서 잇따라 회전하는 이른바 '드리프트' 주행하며 난폭운전을 한 혐의를 받는다.

경찰은 주변 차량의 이동 경로를 폐쇄회로(CC)TV로 분석해 차량 번호를 특정한 뒤 압수수색을 거쳐 A씨를 검거했다. A씨는 경찰조사에서 "차량 통행이 없어 호기심으로 드리프트를 했다"고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 불구속 송치할 예정이다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



