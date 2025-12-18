알에스오토메이션, 세이지와 '피지컬AI 기반 차세대 로봇 플랫폼' 공동 개발 MOU

왼쪽부터 알에스오토메이션 강덕현 대표와 세이지 박종우 대표가 피지컬AI 기반 로봇 구동 플랫폼 공동개발을 위한 MOU를 체결했다. 알에스오토메이션 제공 AD 원본보기 아이콘

산업용 모션제어 분야를 선도하는 알에스오토메이션 (대표 강덕현)이 산업 특화 비전 인공지능(AI) 기업 세이지(공동대표 박종우·홍영석)와 차세대 로봇·자동화 기술 핵심인 피지컬AI 기반 로봇 구동 플랫폼을 공동 개발하고 글로벌 시장을 함께 공략하기 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협력은 알에스오토메이션의 PC 기반 모션제어·서보드라이브·고해상도 엔코더 기술과 세이지가 보유한 AI 모델·비전 기반 로보틱스 소프트웨어 기술을 결합해 로봇의 지능형 모션 최적화 기술을 구현하는 데 목적이 있다.

양사는 로봇 운용 중 발생하는 모터·전류·토크·진동 등 고해상도 물리 데이터(Physics Signal)를 활용해 로봇이 스스로 판단·보정·학습하는 AI-Driven Motion Optimization 기술을 공동 개발한다. 이를 위해 알에스오토메이션은 서보 시스템, 모션컨트롤러, 스마트튜닝 플랫폼, 제어·센서 데이터를 제공하며 세이지는 AI 모델, 비전 기반 로보틱스 알고리즘, AI 학습·튜닝 소프트웨어 스택을 제공해 피지컬AI 로봇 플랫폼 프로토타입을 제작할 계획이다.

또한 주요 제조·반도체 고객사를 대상으로 PoC(개념검증)를 함께 추진해 실제 제조·물류 공정에 적용 가능한 솔루션 레퍼런스를 확보한다. 이를 토대로 기술 통합 성과에 따라 정식 사업 계약 및 공동 제품 출시도 검토할 예정이다. 또한 글로벌 AI·로보틱스 시장의 성장 수요에 대응하기 위해 해외 특허 및 글로벌 파트너십 확대도 추진할 계획이다.

이에 더해 양사는 피지컬AI 국가 프로젝트 공동 제안, AI 기반 로봇 제조 플랫폼(K－Robot Alliance) 참여, 데이터·AI 기반 국책과제 공동 수행 등 정부·연구기관과의 협력도 본격화한다.

강덕현 알에스오토메이션 대표는 "로봇의 핵심인 모션제어 기술 위에 AI를 결합하는 것은 차세대 로봇 산업의 새로운 기준이 될 것"이라며 "세이지와의 협력은 '한국형 피지컬AI 플랫폼'을 구축하는 중요한 출발점이며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 통합 로봇 플랫폼을 제시하겠다"고 말했다.

세이지 박종우 대표는 "고품질 물리 데이터를 기반으로 하는 피지컬AI는 기존의 단순 비전·경로 최적화 AI를 넘어서 로봇을 실제 작업 환경에서 스스로 적응하는 존재로 발전시키는 핵심"이라며 "알에스오토메이션과 함께 제조·물류 자동화 분야에서 세계적 수준의 AI 로봇 기술을 구현하겠다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



