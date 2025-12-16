신한은행, 내년 초 현대차 전용 적금 출시…개발협력 '맞손'

제휴 적금 출시 등 협업 확대

신한은행은 현대자동차와 적금 등 자동차 금융 상품 개발에 협력하기로 했다고 16일 밝혔다.

지난 15일 진행된 '현대자동차-신한은행 업무협약' 체결식에서 장호식 신한은행 CIB그룹장(오른쪽)과 김승찬 현대자동차 국내사업본부장이 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공

이와 관련해 전날 장호식 신한은행 CIB그룹장과 김승찬 현대차 국내사업본부장은 서울 강남구 현대차 강남대로 사옥에서 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 양사는 내년 초 출시를 목표로 제휴 적금 상품 공동 기획과 개발에 나선다. 상품 출시 후에는 양사 채널을 활용해 홍보 협업을 하기로 했다. 신한은행은 전국적인 금융 네트워크를 기반으로 고객 접점을 확장하고, 현대차는 폭넓은 차종 라인업과 판매채널을 바탕으로 자동차 구매 고객에게 실질적인 혜택을 제공한다는 방침이다.

아울러 양사는 제휴 자동차 금융 상품의 기획과 개발, 홍보를 위한 협업 등 폭넓은 영역에서 시너지 창출에 나서기로 했다.

신한은행 관계자는 "이번 협업은 양사의 강점을 결합해 새로운 고객 가치를 창출할 수 있는 중요한 계기"라며 "앞으로도 차별화된 자동차 금융 서비스를 확대해나갈 것"이라고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



