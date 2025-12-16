"쇠구슬 쏘는게 재밌어서" 새총으로 교회·아파트 유리창 부순 60대

인터넷 사이트에서 구매한 새총으로 쇠구슬을 쏴 교회·아파트 유리창을 잇달아 부순 60대가 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 16일 특수재물손괴 혐의로 일용직 근로자 A씨(60대) 를 불구속 입건했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 23일 오후 9시께 광주 북구 삼각동 한 도로에서 새총으로 쇠구슬 3발을 발사해 유리로 된 교회 현관문과 인근 아파트 단지 6층 세대 유리창을 각각 파손한 혐의를 받는다.

피해자 신고로 수사에 나선 경찰은 일대 폐쇄회로(CC)TV 영상을 토대로 A씨를 특정해 검거했다.

인터넷 사이트에서 새총을 구매한 A씨는 "쇠구슬을 쏘는 게 재미있어서 그랬다"는 취지로 경찰 조사에서 진술했다.

경찰은 A씨를 상대로 여죄 유무 등 정확한 경위를 조사 중이다





