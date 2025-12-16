본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

보스턴 연은 총재 "금리인하 지지했지만 아슬아슬한 결정…인플레 우려 지속"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.12.16 04:45

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"위험 균형 다소 변화"
인플레 급등 가능성 낮지만 장기화 우려 지속

수전 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재가 지난주 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하를 지지했지만, 높은 물가 수준을 고려할 때 이번 결정은 "아슬아슬한 판단이었다"고 15일(현지시간) 밝혔다.


수전 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재. 블룸버그.

수전 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재. 블룸버그.

AD
원본보기 아이콘

콜린스 총재는 이날 사회관계망서비스(SNS) 링크드인에 올린 글에서 "11월에는 정책을 동결하는 쪽으로 분석이 기울었지만 12월 회의에서는 위험의 균형이 다소 변화했음을 시사하는 정보들이 나왔다"며 이같이 말했다.


그는 "인플레이션이 눈에 띄게 추가 상승하는 시나리오의 실현 가능성은 다소 낮아진 것 같다"며 "이는 장기 기대 인플레이션 지표의 하락과 최근 무역 정책 변화에 따른 실효 관세율 인하, 노동시장의 완화 등이 반영된 결과"라고 설명했다.


콜린스 총재는 올해 9월과 10월, 12월에 걸쳐 세 차례 연속 단행된 0.25%포인트 기준금리 인하에 모두 찬성했다. 이달 회의를 앞두고 매파적(통화긴축 선호) 발언으로 금리 동결을 주장할 가능성도 제기됐지만, 이번에도 인하 결정에 힘을 실었다.


다만 그는 인플레이션에 대한 경계감은 여전히 상당하다는 점을 언급했다.

콜린스 총재는 "거의 5년 동안 높은 인플레이션이 지속됐다"며 "물가 상승이 장기화될 가능성에 대해 여전히 우려하고 있다"고 말했다. 그러면서 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들이 향후 추가 금리 인하에 앞서 인플레이션의 향방에 대해 보다 명확히 전망하는 것이 필요하다고 강조했다.


콜린스 총재는 내년 FOMC에서는 금리 결정 투표권을 행사하지 않는다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"모든 시민 1인당 30만원씩"…내년 1월 지급하는 '이 지역' 어디 "모든 시민 1인당 30만원씩"…내년 1월 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는

"대륙여신처럼 해달라" 17억 들여 성형…"예전 얼굴로" 또 성형 왜?

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

"김건희, 尹 때문에 다 망쳤다며 계엄에 분노했다"

새로운 이슈 보기