기업대출 연체율·부실채권 ‘빨간불’…“비제조업 관리 필요”

KDB미래전략연구소 보고서

"고환율·美 관세 등 채무상환능력↓ 우려"

건설업 등 비제조업 대출자산 건전성 관리 제언

이재명 정부에서 생산적 금융을 강조하며 기업대출이 빠르게 늘고 있는 가운데 연체율과 부실채권도 함께 증가해 관리가 필요하다는 의견이 나온다.

16일 금융권에 따르면 KDB미래전략연구소는 '최근 기업대출 연체율 및 부실채권 현황' 보고서에서 "기업대출에 대한 건전성 관리를 강화할 필요가 있다"고 밝혔다. 국내 기업대출 연체율은 코로나19 발생 이후 지속적으로 상승했으며 특히 2금융권 등 비은행과 중소기업 연체율이 크게 올랐다. 한국은행 자료에 따르면 기업대출 전체 연체율은 올해 6월 기준 2.72%로 지난해 말(2.29%)과 비교해 0.43%포인트 증가했다. 이는 코로나19 발생 이전인 2019년 말(0.78%)과 비교하면 약 3.5배 수준이다.

업권별로 살펴보면 코로나19 발생 이전과 비교해 모든 업권의 연체율이 증가했으나 비은행(저축은행·상호금융·보험·여신전문금융사 등)이 특히 큰 폭으로 늘었다. 은행권의 올 6월 기준 기업대출 연체율은 0.6%로 지난해 말보다 0.1%포인트 증가했다. 코로나19 발생 이전인 2019년 말(0.45%)에 비해 0.15%포인트 늘었다. 반면 비은행(저축은행·상호금융·보험·여신전문금융사 등)은 7.11%로 지난해 말 5.97%보다 1.14%포인트 증가해 은행보다 큰 폭으로 늘었다. 특히 2019년 말(1.62%)과 비교하면 무려 5.49%포인트 증가했다.

기업 규모별로 보면 대기업은 2020년 3월 0.29%, 지난해 말 0.03%, 올해 6월 0.22%로 코로나19 발생 이전보다 오히려 연체율이 낮아졌다. 반면 중소기업은 같은 기간 1.06%, 2.75%, 3.24%로 약 3배 증가했다. 이와 함께 연구소는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 연체율이 지속적으로 상승한 것에 주목했다. 전 금융권 부동산 PF 연체율은 2022년 12월 1.19%에서 2023년 2.7%, 지난해 3.42%, 올해 6월 4.39%로 꾸준히 증가했다. 연구소는 "부실우려 사업장 정리·재구조화, 지방·비아파트 위주의 부동산 시장 부진 등으로 연체율이 증가했다"고 설명했다.

기업 부실채권 비율도 꾸준히 증가하고 있다. 특히 중소기업과 건설업에서 높은 수준을 유지하고 있으며 최근에는 숙박음식업 및 도소매업, 부동산업 위주로 상승하고 있다. 올해 6월 은행의 대기업·중소기업 부실채권비율은 각각 0.22%, 0.65%로 코로나19 발생 이후 최저치였던 2022년 9월(0.14%·0.33%)에 비해 높은 수준이다. 특히 중소기업의 경우 2019년 말 0.6%보다 높은 수치다. 업종별로 보면 건설업 부실채권비율은 1.46%로 높은 수준을 유지하고 있다. 올해 들어서는 숙박음식업(0.42%→0.64%), 도소매업(0.43%→0.56%), 부동산업(0.48%→0.61%) 위주로 부실채권 비율이 상승했다.

연구소는 향후 전망에 대해서 "고환율이 지속되는 가운데 미국의 관세정책 본격화 등으로 수출 둔화가 예상돼 기업의 채무상환능력이 악화할 우려가 있다"고 강조했다. 여기에 부동산업과 숙박음식업에서 한계기업 비중이 높아지고 있다는 점도 우려했다. 구체적으로 외감기업(감사보고서 제출이 의무인 회사) 중 한계기업 비중이 2021년 14.9%에서 지난해 17.1%로 증가했으며 부동산업(39.4%)과 숙박음식업(28.8%)에서 특히 높게 나타났다. 연구소는 "부동산PF 연체율이 2022년부터 상승하면서 건설업을 위주로 부실채권비율이 높은 수준을 유지하고 있어 비제조업 대출자산에 대한 건전성 관리 강화가 필요하다"고 제언했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



