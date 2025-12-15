BBC도 놀란 불수능 영어…NYT는 "맞힐 수 있겠나" 퀴즈 내

"고난도 문항 4개 제시…풀어보라"

BBC "수능 영어 악명 높을 정도로 어렵다"

"고대 문자 해독하는 것 같다"

미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 높은 난도로 '불수능'이라 불렸던 2026학년도 한국 대학수학능력시험(수능) 영어 문항을 조명했다. NYT는 수능 영어 문제를 독자들이 직접 풀어볼 수 있도록 온라인 퀴즈 형태로 제작해 제공했다.

NYT는 13일(현지시간) 오승걸 한국교육과정평가원장이 '수능 불영어 논란'에 책임을 지고 사임한 내용을 보도했다. 그러면서 "한국의 대학 입학 시험은 힘들기로 악명이 높다"면서 고난도 문항 4개를 제시하고 독자들에게 직접 풀어보라고 했다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 보기 위해 준비 중인 수험생들. 아시아경제DB. AD 원본보기 아이콘

NYT가 소개한 4개 문항은 'culturetainment'라는 합성어가 등장하는 24번, 독일 철학자 임마누엘 칸트의 법철학을 다룬 34번, 시계가 반복적 자연현상을 이용한다는 점을 지적하는 36번, 게임과 아바타와 가상공간에 관한 39번이다.

NYT는 "맞힐 수 있겠냐"면서 이 문항들을 독자들이 직접 답을 골라본 후 정답과 대조해볼 수 있도록 해뒀다.

NYT는 수능 영어 부분에서 최고점을 받은 응시자의 비율이 작년에는 6%였으나 올해는 3%를 조금 넘는 수준이라고 전했다. 이어 "매년 수십만명의 학생들이 8시간에 걸쳐 보는 수능은 한국의 수십 년 된 전통"이라면서 시험이 치러지는 시간에는 수험생들이 집중할 수 있게 항공기 이착륙 금지, 공사 중단, 교통통제가 시행된다고 설명했다.

2026학년도 대학수학능력시험 영어영역 24번 문항. 평가원. 원본보기 아이콘

영국 BBC 방송, 일간 텔레그래프, 가디언 등 영국의 주요 언론매체들도 이번 수능 문항 일부를 제시하면서 학생들의 비판적 의견을 소개했다. 영국 BBC방송은 최근 "한국 수능 영어가 악명이 높을 정도로 어렵다"며 "한국의 대학입학 시험인 수능 영어 영역은 일부 학생들로부터 '고대 문자를 해독하는 것 같다'라거나 '미친(insane) 수준'이라는 평가를 받는다"고 보도했다.

BBC도 34번 지문을 언급하면서 "자신을 시험해보고 싶다면 풀어보라"고 권했다. 그러면서 이 지문을 두고 미국 온라인 커뮤니티 레딧에서는 "잘난 척하는 말장난", "형편없는 글"이라는 비판도 나왔다고 했다.

한편 오승걸 한국교육과정평가원장은10일 수능 영어 영역 난이도 조절 실패 논란으로 전격 사퇴했다. 특히 논란의 중심이 된 24번 문항은 올해 수능 이의신청 675건 중 400건 이상을 차지했다. 해당 지문의 원저자 역시 "원어민도 잘 쓰지 않는 단어를 출제했다"고 지적해 수험생과 학부모들의 반발에 기름을 부었다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



