화천커뮤니티센터, 2026년 돌봄교실 신입생 92명 모집

화천군, 24일까지 2026년 온종일 돌봄교실 학생 92명 모집

플러스 돌봄반 편성해 원하는 경우 오후 6시까지 운영 연장

강원도 화천군의 온종일 초등돌봄교실인 화천커뮤니티센터가 내년 신입생을 모집한다.

화천군의 온종일 초등돌봄교실인 화천커뮤니티센터가 내년 신입생을 모집한다. 화천군 제공

센터는 오는 18일부터 24일까지, 4층 운영지원실에서 내년도 참여학생 신청을 접수한다.

모집인원은 초등 1학년 48명, 2학년 44명 등 모두 92명이다.

3명 이상 다자녀 가정 학생은 우선 선발 대상이며, 나머지 학생을 대상으로는 추첨이 진행된다.

내년 운영에서 보여찌는 가장 큰 변화는 '플러스 돌봄반'편성이다.

센터는 오후 2시 20분부터 오후 5시까지 학년별 2개 반을 기본반(3교시)으로 운영하고, 1학년 2개 반과 2학년 1개 반은 오후 2시 20분부터 오후 6시까지 플러스 돌봄반(4교시)으로 운영할 계획이다.

이는 학부모들의 퇴근 시간을 고려한 변화로, 플러스 돌봄반 운영 규모는 학부모 수요 조사 후 최종 결정된다.

지난해 2월 개관한 화천커뮤니티센터는 국 최초로 지방자치단체 주도 온종일 돌봄시설이다.

원어민과 한국인 담임이 각 반에 동시에 배치되는 'Two 담임재'로 특화된 영어교육 기능을 갖춘 것이 특징이다.

또 다양한 스포츠와 독서교육, 기초학력과 문해력 향상 및 특기적성 프로그램까지 진행하고 있다.

여름과 겨울방학에도 돌봄교실이 열리며, 영어와 수학 등 방학 학습캠프까지 열리고 있어 학부모들의 호응이 높다.

화천군은 내년 사내면 사창리 지역에도 이와 유사한 기능을 맡게 될 온종일 돌봄시설 건립에 착수한다.

최문순 화천군수는 "학부모와 아이들이 만족할 수 있는 양질의 돌봄 프로그램을 도입해 자녀 양육 부담을 덜어드릴 수 있도록 최선을 다하고 있다"고 말했다.





화천=이종구 기자



