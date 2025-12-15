본문 바로가기
LS전선, 美 희토류 자석공장 추진…"전략자산 확보"

장희준기자

입력2025.12.15 09:04

공급망 다변화 및 에너지 안보 기여
GM·현대차 공급 세각선 연계 구상

LS전선이 미국 내 희토류 영구자석 공장 설립을 검토하고 있다. 전략 소재 분야로 사업을 확장하는 것은 물론, 한국의 공급망 다변화에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다.


LS전선은 미국 버지니아주 체서피크시에 희토류 영구자석 공장 설립을 위한 신규 투자 후보지를 선정하고 사업 타당성을 검토 중이라고 15일 밝혔다. 이를 위해 버지니아주와 본격적인 협력 논의를 시작했다는 설명이다. 업계에선 첨단산업 핵심 자원의 생산으로 미국 공급망 안정화와 한국 산업의 공급망 다변화, 에너지 안보 강화에도 기여할 것으로 보고 있다.

미국 버지니아주 체서피크시 신규 투자 계획 발표에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. LS전선

미국 버지니아주 체서피크시 신규 투자 계획 발표에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. LS전선

희토류 자석은 전기차(EV)·풍력발전기·로봇·전투기·도심항공교통(UAM) 등 첨단산업 전반에 필수적인 소재로 꼽힌다. 글로벌 생산의 약 85%를 중국이 차지하고 있는 데다 미국 내 생산 기업은 극소수에 그쳐 공급망 다변화가 최우선 과제로 여겨져 왔다.


신규 공장은 현재 건설 중인 해저케이블 공장 인근이 유력하다. 생산품은 주요 완성차·전장 업체에 공급될 것으로 보인다. LS전선 관계자는 "전략 소재 분야로 사업을 확장하는 새로운 성장축이 될 것"이라며 "글로벌 모빌리티 공급망에서 주도권을 강화하겠다"고 했다.


LS전선은 희토류 산화물 확보부터 금속화 및 자석 제조에 이르는 밸류체인 구축을 추진하고 있다. 이를 위해 자회사 LS에코에너지를 통해 베트남·호주 등에서 정제된 희토류 산화물을 확보한 뒤 금속화 사업을 추진하고 있다. LS전선은 미국 내 세각선과 고품질 구리 소재 생산도 검토 중이다. GM·현대차 등에 세각선을 공급해온 만큼 향후 희토류 영구자석 생산 능력까지 갖추게 되면 모빌리티 분야에서 핵심 소재 경쟁력이 한층 강화될 것으로 전망된다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

