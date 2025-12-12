광주시, '2025 지역사회보장협의체 성과 보고대회' 성료

경기 광주시는 지난 11일 광주시문화예술의전당 남한산성홀에서 '2025 지역사회보장협의체 성과 보고대회'를 성황리에 개최했다.

방세환 광주시장이 지난 11일 광주시문화예술의전당 남한산성홀에서 '2025 지역사회보장협의체 성과 보고대회'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사에는 지역사회보장협의체 위원 등 700여 명의 관계자가 참석했으며 한 해 동안의 성과를 돌아보고 우수 사례를 공유하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

식전 행사에서는 지역에서 활동하는 '디피플' 밴드팀이 추억의 노래를 선보이며 분위기를 띄웠다. 이어진 1부 기념식에서는 ▲2025년 협의체 활동 영상 상영 ▲우수 읍·면·동 및 실무분과 사례 발표 ▲우수기관 및 유공자 표창 등이 진행되며 현장에서 큰 공감과 박수가 이어졌다.

2부에서는 뮤지컬 '그녀를 믿지 마세요'가 무대에 올랐다. 재치 있는 전개와 감동적인 메시지로 구성된 공연은 참석자들의 큰 호응을 이끌어내며 성과 보고대회의 분위기를 더욱 풍성하게 했다. 행사 종료 후에도 참석자들은 서로의 활동을 격려하며 한 해를 돌아보는 시간을 나눴다.

경기 광주시가 지난 11일 광주시문화예술의전당 남한산성홀에서 '2025 지역사회보장협의체 성과 보고대회'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공 원본보기 아이콘

이황용 민간위원장은 "올해 협의체가 추진한 다양한 사업은 지역 곳곳에서 실질적인 변화를 만들어냈다"며 "성과 보고대회를 통해 위원 여러분의 노고에 감사할 수 있어 뜻깊다"고 말했다.

방세환 시장은 "지역복지 현장에서 묵묵히 헌신해 온 협의체 위원들의 노력이 광주시 복지의 힘"이라며 "광주시는 앞으로도 민관이 함께 참여하는 '가까이에서 꼼꼼하게' 지역복지 실현을 위해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>