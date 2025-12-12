본문 바로가기
인천아시아드주경기장 남측광장에 스케이트장 개장…이달 19일

박혜숙기자

입력2025.12.12 11:50

인천시가 겨울철 시민의 체육활동 편의를 위해 오는 19일 인천아시아드주경기장 남측광장에 '인천아시아드 스케이트장'을 개장한다.


스케이트장은 3600㎡ 규모로 성인링크장, 어린이링크장, 이벤트링크장으로 구성됐다. 이벤트링크장에서는 아이스범퍼카(1회 이용로 2000원)와 썰매 등 다양한 체험을 할 수 있다.

인천아시아드 스케이트장 조감도. 인천시

운영 기간은 내년 2월 18일까지이며, 월요일∼목요일과 일요일은 오전 10시부터 오후 6시 30분까지, 금·토요일과 공휴일은 오후 8시까지 이용할 수 있다. 이용료는 1시간에 2000원(5세 이상)이며, 개장 당일인 19일은 무료다.


인천시 관계자는 "도심 속에서 겨울 스포츠를 즐길 수 있도록 스케이트장을 개장한다"며 "경기장 내부에는 영화관·카페 등 문화시설도 있어 스포츠와 문화 여가생활을 동시에 누리는 복합 체험공간으로 활용될 것"이라고 말했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
