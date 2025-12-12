본문 바로가기
경찰, 광주대표도서관 붕괴사고 수사 착수…부실시공 규명 방침

임춘한기자

입력2025.12.12 11:27

경찰이 광주대표도서관 붕괴 사고의 원인과 책임 소재를 가리기 위해 수사에 착수됐다.


경찰청.

12일 광주경찰청은 사고 전담팀(TF)을 중심으로 자료 확보와 법적 검토 등 본격적인 수사를 시작했다고 밝혔다. 형사기동대와 중대재해수사팀은 시공사 등을 상대로 주요 자료를 확보했다.

경찰은 철골 구조물 접합부 부실시공이 사고 주요 원인이라는 지적이 제기된 만큼 시공의 적법성 여부를 중점적으로 살펴볼 계획이다. 독특한 형태의 외형 설계를 위해 특허 공법을 소유한 업체를 선정하는 과정에서 입찰 비리가 있었는지도 들여다본다.


이번 사고는 전날 오후 1시 58분께 광주 서구 치평동 옛 상무소각장(폐기물 처리장) 부지의 광주대표도서관 공사 현장에서 콘크리트 타설 중 철골 구조물이 붕괴하면서 발생했다.


잔해에 매몰된 40대 미장공과 70대 철근공 등 2명이 사망했고, 50대 배관공과 60대 철근공 등 2명은 현재까지 생사가 파악되지 않아 실종 상태다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
