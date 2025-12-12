한화 오스탈 지분 19.9% 인수 승인…호주·미국 방산 협력 시너지↑(종합)

美정부, 지난 6월 100% 인수 승인

호주 정부가 한화그룹의 오스탈 지분 인수를 최종 승인하면서 한화의 글로벌 해양 방산 확장 전략에 속도가 붙고 있다. 한화의 글로벌 상선 및 함정 분야에서 입증된 건조 능력과 미 국방부 및 해군과의 단단한 네트워크에 오스탈의 시너지가 더해지면서 향후 수주가 확대될 것으로 기대된다.

호주 정부는 12일 한화그룹이 자국 조선·방산업체 오스탈 지분을 19.9%까지 인수할 수 있도록 승인했다. 짐 차머스 호주 재무장관은 이날 성명에서 "오스탈 지분을 9.9%에서 19.9%로 늘리는 한화의 제안에 대해 엄격한 조건들 아래 반대하지 않기로 한 외국인투자심의위원회의 명확한 권고에 동의했다"고 밝혔다.

한화그룹은 지난 3월 장외거래를 통해 오스탈 지분 9.9%를 인수했고, 이어 19.9%까지 지분을 확대하기 위해 호주와 미국 정부에 승인을 신청했다.

한화의 이번 지분 인수는 글로벌 방위산업과 조선산업의 호조 속에 오스탈과의 협력을 통해 한국과 호주, 미국의 전략적 파트너십 강화를 목표로 한다. 한화는 앞서 지난해 12월 한국기업 최초로 미국 필리조선소를 인수하며 글로벌 시장 확대에 나선 바 있다.

호주에 본사를 둔 오스탈은 미국 앨라배마주 모바일과 샌디에이고 등에서 조선 사업을 운용하며 미국 군함을 건조·납품하는 글로벌 해양 방산 회사다. 오스탈은 미 해군의 4대 핵심 공급업체 중 하나로 14억2000만 호주달러(약 1조3942억원)에 달하는 수주 잔고를 보유하고 있으며, 미국 내 소형 수상함, 군수지원함 시장점유율 40~60%로 1위를 차지하고 있다. 기존 알루미늄 중심 수주에서 최근 강철선 건조체제로의 전환이 안정세로 접어들었다.

한화그룹은 미국·호주 내의 방산 사업을 강화하고자 오스탈 지분 인수를 추진해왔다.

앞서 미국 정부는 지난 6월 한화가 오스탈 지분을 최대 100%까지 보유할 수 있도록 승인했다.

마이클 쿨터(Michael Coulter) 한화에어로스페이스 해외사업 총괄 담당 대표는 "한화는 전략적 투자자로서 오스탈의 성장과 혁신을 지원하며, 호주 현지 방위산업 및 해군 조선 역량 강화를 위한 투자를 아끼지 않을 것"이라며 "한화의 스마트 조선 및 방위 산업 역량은 오스탈에 자본, 네트워크, 운영 및 기술 전문성을 제공할 수 있으며, 특히 전 세계 방위 및 조선 산업에서 강력한 파트너십을 구축해 온 경험을 바탕으로 오스탈과와의 성공적인 협력을 기대하고 있다"고 말했다.





