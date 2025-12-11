오유경 식약처장, "먹거리 안전관리·마약중독 재활 지원"

현 정부 중점 과제…취약계층 급식·영양 관리도 강화

'식의약 안심 50대과제'·'CDMO 특별법 제도화' 성과

식품의약품안전처가 이재명 정부에서의 역점 사업으로 식중독 안전관리와 마약중독 예방·재활 지원, 취약계층 급식·영양 관리를 꼽았다.

오유경 식약처장은 11일 출입기자단 간담회에서 "현재 가장 중요하게 생각하는 것은 국민의 안전을 단단하게 지키는 일"이라며 이같이 밝혔다.

우선 식중독 안전관리 방안으로 식품 위생등급 지정과 식품 안심구역을 확대해 국민뿐 아니라 외국인 관광객의 식중독 위험을 낮춘다는 방침이다. 이는 국가 이미지 향상과 K-컬처 확산에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대했다.

오 처장은 또 마약류 예방교육과 중독자 재활 지원을 강조하며 "우리 미래 세대인 10~20대 청소년과 청년층을 대상으로 마약 폐해를 알리는 예방 교육을 중점적으로 벌여 마약에서 안전한 사회를 만들겠다"고 말했다.

노인 비율이 증가하는 사회적 변화에 맞춰 영양사가 없는 50인 미만 급식소의 안전과 역량을 강화하기 위해 노인·장애인 등 취약계층 대상 통합급식관리센터를 전국으로 확대해 나가겠다고도 약속했다. 식약처는 내년 국민 영양 안전관리, 급식 안전 지원 및 관리 강화 등 먹거리 안전 및 건강한 식생활 환경 조성에 총 1885억원을 투입할 계획이다.

오 처장은 또 유전자변형식품(GMO) 완전표시제 도입과 관련, "식약처 검사에서 안전성을 통과한 식품을 대상으로 소비자 알권리를 위해 적용한다"며 "산업계 입장 등을 감안해 단계별 기준을 만들어 가겠다"고 했다.

인공지능(AI)을 활용한 의료제품이 증가하는 상황에 대해서는 "사이버 보안이 가장 중요하다"며 "안심 울타리를 제공하는 것은 규제와 반대되는 개념이 아니라 산업계의 길잡이가 될 수 있는 지원이다"고 설명했다. 그러면서 "디지털 의료기기를 만드는 벤처, 소상공인들을 돕기 위해 찾아가는 설명회를 기획하고 더 확대해 나갈 예정"이라고 했다.

오 처장은 2022년 윤석열 정부 초대 식약처장에 임명된 이후 올해 6월 이재명 정부에서 유입되면서 3년 이상 식약처를 이끄는 '역대 최장수 식약처장'이 됐다.

그는 올 한해 가장 의미 있던 성과로 지난달 '식의약 안심 50대 과제' 발표와 '의약품 위탁개발생산(CDMO) 규제지원특별법', '국제식품규격위원회(코덱스) 가공과채류분과위원회 의장국 선출' 등을 꼽았다. 특히 의장국에 선출되면서 김치에 들어가는 배추의 국제 표준 영문명을 기존 'Chinese cabbage'에서 'Kimchi cabbage'로 바꾸는 등 세계 시장에서 K푸드의 위상을 높이는 데 앞장섰다.

이밖에 최근 마운자로, 위고비 등 비만치료제가 오남용되고 해외에서 반입 시도가 이뤄지는 데 대한 대응을 묻는 질문엔 "비만치료제를 관광 상품처럼 사 오는 행위는 이미 원천 차단하고 있다"며 "해외에서 직접 처방받아 소량을 반입하는 경우에도 관세청이 서류 요건을 엄격히 확인하고 있다"고 설명했다.

오 처장은 또 지난 9월 인천 송도에서 열린 바이오산업 지원방안 관련 간담회에서 제약업계가 바이오시밀러의 임상 3상을 면제해 달라고 제안한 데 대해서는 "민관협의 TF를 발족해 안전에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 임상 3상을 면제하는 가이드라인을 내년 초까지 만들기 위한 작업을 하고 있다"고 답했다.





